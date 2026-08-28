Il metodo Report anti-denunce (ma non sempre gli va bene)

«Ho attraversato indenne oltre 240 atti di citazione, querele e mediazioni». Parola di Sigfrido Ranucci. Una frase che, in realtà, svela il vero metodo Report. Io ti accuso e poi, se ho detto qualcosa di sbagliato, una soluzione si trova. Nei giorni scorsi la società che ha fatto causa per il servizio di Giulia Innocenzi sugli allevamenti intensivi dei maiali ha chiesto all’ufficio legale della Rai di avere il dato delle cause perse dalla trasmissione di Rai 3. Un’informazione che a Viale Mazzini ritengono sensibile e non divulgabile. Ma, a quanto risulta a Libero, sono ben pochi i casi in cui la tv di Stato è stata costretta a pagare risarcimenti per gli errori degli inviati di Report. Pare che tali episodi, negli ultimi due lustri, con Ranucci alla guida della trasmissione, si contino sulle dita di una mano. Ma se il conduttore può vantare poche condanne lo deve anche alle sue capacità diplomatiche. Infatti riesce quasi sempre a chiudere i contenziosi in fase di mediazione. L’istituto della mediazione è una procedura extragiudiziale gestita tramite il ministero della Giustizia per risolvere liti civili e commerciali con l’aiuto di un mediatore. In questa sede Ranucci si presenta quasi sempre personalmente e offre rettifiche o precisazioni che quasi sempre vengono concordate con chi lamenta accuse infondate e danni d’immagine.

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IL POLIZIOTTO BUONO Chi lo ha visto all’opera racconta che il giornalista, in modalità poliziotto buono, spiegherebbe spesso alla controparte che il servizio è già stato «ammorbidito» e che le accuse più scivolose sono state messe in stand-by in attesa di approfondimento. Un argomento che spesso convincerebbe le «vittime» di Report a evitare nuove puntate o nuove accuse con questi accordi extragiudiziali. Le mediazioni portate a termine con successo sarebbero diverse decine. Ma non sempre l’operazione riesce. Per esempio, come abbiamo raccontato, c’è chi è riuscito, come la parlamentare di Fratelli d’Italia Isabella Rauti, a portare alla sbarra in un processo penale Ranucci e l’inviato Paolo Mondani, con l’accusa di diffamazione. Il processo è in corso. L’amico e inviato speciale di Donald Trump, Paolo Zampolli, ha intentato una causa civile, chiedendo 5 milioni di euro di risarcimento, e presentato una denuncia penale per tre puntate ritenute diffamatorie e per cui era stata presentata una formale diffida alla messa in onda.

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In questo caso Ranucci non è riuscito a convincere Zampolli ad accettare un’intervista riparatrice o una smentita da pubblicare sui canali social della trasmissione.

L’avvocato Maurizio Miculan spiega perché il suo cliente non abbia accettato l’offerta di Report: «Secondo la trasmissione Amanda Ungaro, ex compagna di Zampolli, sarebbe stata arrestata prima e deportata poi in ragione di un intervento di Zampolli sulle autorità federali. Ma da un articolo del New York Times da noi segnalato prima della messa in onda di Report risulta che il Dipartimento di Stato statunitense aveva pubblicamente escluso qualsivoglia forma di intromissione di Zampolli nella vicenda. Peggio: lo stesso Nyt precisava che era stata la stessa Ungaro a richiedere l’estradizione in Brasile, preferendola alla detenzione negli States. È un esempio di mancata valutazione di fonti aperte in danno di Zampolli». C’è poi un secondo episodio: «La zia di Zampolli lo ha accusato di aver fatto interdire e internare la propria madre per interessi economici. In realtà alla signora è stato nominato un amministratore di sostegno dal Tribunale di Milano in ragione delle gravi condizioni psicofisiche in cui versava l’anziana. E la zia aveva preso parte alla procedura opponendosi alla stessa. Quindi mente sapendo di mentire e Report non ha dato conto di quanto da noi documentato prima della trasmissione per dimostrare la realtà dei fatti». Non è finita: «In un servizio Zampolli è stato accusato di aver realizzato la più grande truffa ai danni dell’Onu di cui è ambasciatore. Un danno da 80 milioni di euro. Peccato che da fonti aperte risulti che il responsabile sia stato arrestato e che Zampolli non sia neanche mai stato indagato. Anche in questo caso non è stata concessa alcuna replica, pur richiesta, al mio assistito». L’avvocato conclude: «Report ha completamente disatteso la diffida da me inviata in cui offrivo anche i documenti che provavano tali menzogne». Per questo non è stato possibile raggiungere un accordo bonario. Ma se Zampolli ha deciso di non mediare e di andare alla guerra, c’è chi ha scelto un’altra strada.

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