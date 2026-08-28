Milan, Leao addio? Chi può rimpiazzarlo, il nome

Con Rafa Leao sempre più vicino all’addio, il Milan si muove per individuare il giocatore chiamato a raccogliere la sua eredità. L’attaccante portoghese sembra ormai orientato verso l’Aston Villa, in vantaggio sul Galatasaray, e i rossoneri hanno iniziato a valutare diversi profili offensivi. Tra questi c’è Jean-Mattéo Bahoya, talento dell’Eintracht Francoforte che piace particolarmente per le sue caratteristiche. Ventuno anni, francese Under 21 e legato al club tedesco fino al 2029, nell’ultima stagione ha collezionato 37 presenze complessive, segnando quattro gol e fornendo altrettanti assist. Il suo cartellino viene valutato intorno ai 25 milioni di euro, cifra che rende l’operazione impegnativa ma non fuori portata per il Milan.

Sul giocatore, però, si sono già mossi anche Arsenal e Tottenham. E non è comunque l’unico nome sul taccuino della dirigenza milanista. Nei giorni scorsi era emersa anche la candidatura di Alvyn Sanches, trequartista dello Young Boys, altro profilo seguito con attenzione per rinforzare la zona offensiva. Dall’Inghilterra, invece, arrivano indiscrezioni su un’ulteriore pista. Si tratta di Omari Hutchinson, esterno offensivo mancino del Nottingham Forest. Secondo il Daily Mail, il Milan avrebbe già manifestato interesse per il classe 2003 e potrebbe studiare una formula con prestito e obbligo di riscatto.