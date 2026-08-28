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Rafa Leao ha scelto il Galatasaray, al Milan circa 45 milioni di euro

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venerdì 28 agosto 2026
Rafa Leao ha scelto il Galatasaray, al Milan circa 45 milioni di euro

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Era nell'aria, ma ora è ufficiale. Rafa Leao ha accettato la proposta del Galatasaray e si trasferirà in Turchia per una cifra intorno ai 43 milioni di euro. Decisiva l'offensiva turca, che ha resistito ai tentativi dell'Aston Villa di assicurarsi le prestazioni dell'esterno d'attacco portoghese. Al giocatore un ricchissimo contratto. "Rafael Leao ha dato il suo ok al Galatasaray! Il club turco sta chiudendo ora l’operazione, arrivata ai dettagli. Trattativa da 40 milioni più 3 di bonus. L’Aston Villa non è arrivata alle cifre richieste dalle parti", ha scritto Gianluca Di Marzio sul suo profilo Instagram. 

Si conclude così l'avventura di Leao al Milan. Una storia tra alti e bassi, con alcuni successi degni di menzione. Un esempio? Lo Scudetto conquistato da assoluto protagonista agli ordini di Stefano Pioli. E una Supercoppa vinta contro i cugini interisti in terra araba. Nelle ultime stagioni, però, il portoghese non ha reso come sperato. E quest'estate l'ex Lille si era esposto per chiedere una cessione all'estero. Il giocatore sognava di militare in Premier League. Ma alla fine ha prevalso la ricca offerta arrivata dal Galatasaray. Ora si attendono solo le vitiche mediche in Turchia e i comunicati ufficiali delle due società per chiudere definitivamente il suo capitolo a Milano. 

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