L'Aria Che Tira, scoppia la lite tra Ziello e Silenzi: "Inutile che rida", "Rido di ciò che dice"

Battibecco a L'Aria Che Tira. Nella puntata in onda venerdì 28 agosto su La7 va in scena un acceso botta e risposta tra Edoardo Ziello di Futuro Nazionale e Michele Silenzi. Al centro il programma di Roberto Vannacci. "Quello che diceva Silenzi era che, quando si tratta di parlare di temi ideologici, siete forti a modo vostro. Mentre quando si tratta della coerenza in politica estera, vi perdete...", spiega la conduttrice Ludovica Ciriello. "Beh, questa è l'interpretazione del suo ospite... Noi è da mesi che insistiamo sul comparto energetico, su quello economico abbracciando la questione geopolitica".