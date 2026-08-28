L'Aria Che Tira, scoppia la lite tra Ziello e Silenzi: "Inutile che rida", "Rido di ciò che dice"

Battibecco a L'Aria Che Tira. Nella puntata in onda venerdì 28 agosto su La7 va in scena un acceso botta e risposta tra Edoardo Ziello di Futuro Nazionale e Michele Silenzi. Al centro il programma di Roberto Vannacci. "Quello che diceva Silenzi era che, quando si tratta di parlare di temi ideologici, siete forti a modo vostro. Mentre quando si tratta della coerenza in politica estera, vi perdete...", spiega la conduttrice Ludovica Ciriello. "Beh, questa è l'interpretazione del suo ospite... Noi è da mesi che insistiamo sul comparto energetico, su quello economico abbracciando la questione geopolitica".
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Poi la sfuriata: "Riderei poco, perché un conto sono i salotti televisivi dove qualcuno può anche ridere, un conto sono le disgrazie che attanagliano i portafogli dei cittadini". Insomma, per Ziello bisogna svincolarsi dalle "scelte europee".
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Ecco allora che Silenzi prende la parola: "Molto interessante, quindi volete uscire da un sistema di alleanze europee. Dica le cose concrete". Parole arrivate con un accenno di sorriso. Proprio questo gesto scatena il deputato di Futuro nazionale: "Inutile che rida", "Rido di ciò che dice, della genericità di quello che dice", replica il saggista con la conduttrice che prova a stemperare gli animi.