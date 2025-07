DoValue accelera il proprio processo di crescita strategica con l'acquisizione di Coeo, leader nell'Ia

doValue ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di coeo1 (l’“Operazione”) da una società affiliata a Waterland Private Equity, per un corrispettivo base per cassapari a €350 milioni (inclusivi del debito netto a livello target), oltre a una componente di earn-out di €40 milioni da corrispondersi nel 2028, subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi finanziari. L’Operazione sarà finanziata tramite una linea bridge-to-bond messa a disposizione da un pool di banche internazionali per un ammontare pari a €325 milioni, con leva finanziaria su base aggregata stimata intorno a ~2,5x nel 2025E2. Con sede in Germania, coeo è il più grande operatore mondiale nel segmento delle società di nuova generazione dedicate alla gestione di crediti basate su intelligenza artificiale. Grazie all’uso dell’IA, all’analisi dei comportamenti dei consumatori e a un’elevata efficienza operativa, coeo si è rapidamente affermata come leader nel settore del recupero digitale. coeo fornisce servizi principalmente a clienti blue-chip in settori quali l’e-commerce, il Buy Now Pay Later (BNPL), i pagamenti elettronici, le telecomunicazioni, la gestione dei parcheggi e le utilities in otto Paesi – inclusa l’area DACH (Germania, Austria, Svizzera) e l’Europa nord-occidentale – ed è ben posizionata per espandersi ulteriormente nel resto dell’Europa. coeo avrà un ruolo chiave nell’accelerare la strategia di diversificazione di doValue, orientata verso nuovi segmenti di mercato, clienti e geografie con forti prospettive di crescita nel lungo periodo. doValue riafferma così la propria posizione come attore chiave nel settore dei servizi finanziari in Europa, con una forte presenza in Italia, Grecia e Cipro, e un’espansione strategica in Germania, dove, a seguito dell’acquisizione, si distinguerà nei settori dell’-e-commerce e dei pagamenti elettronici, grazie a una piattaforma digitale all’avanguardia che integra automazione e intelligenza artificiale con opportunità significative per espandere anche il servicing tradizionale di doValue. A seguito dell’Operazione, doValue prevede di generare ricavi consolidati nel 2026E3 di circa €800 milioni e un EBITDA (esclusi elementi non ricorrenti) stimato nel 20263 a circa €300 milioni, con una leva finanziaria aggregata attesa di ~2,2x nel 20264. Entro il 2026, si prevede che i ricavi complessivi non-NPL rappresenteranno circa il 55% dei ricavi aggregati del Gruppo, segnando un’evoluzione significativa nel percorso di crescita di doValue - oltre il ciclo tradizionale degli NPL - verso un posizionamento più ampio lungo l’intero ciclo di vita del credito e su tutte le forme di origine del credito, inclusi i crediti nativamente digitali e i nuovi clienti. Si stima che l’Operazione avrà un effetto accrescitivo sull’EPS (utile per azione)5 di oltre il 15% nel 2026E, e oltre il 30% nel 2027, senza includere eventuali sinergie. Il management team attuale di coeo sarà confermato e reinvestirà il proprio pacchetto di uscita nell’Operazione, allineando pienamente gli incentivi e assicurando la fidelizzazione del management.