L'aria che tira, Gualmini gela Speranza: "Siamo oltre Guzzanti. Proposta che logora Schlein"

A L'aria che tira, su La7, si parla della proposta formulata da Roberto Speranza per evitare le primarie nel centrosinistra e superare l'obbligo di indicare il premier sulla scheda. L'ex ministro della Salute è convinto che la soluzione migliore sia quella di fare una scelta simbolica, come quella di proporre come candidato premier un neo diciottenne o un anziano partigiano.
In collegamento con lo studio di La7 c'è l'eurodeputata di Azione Elisabetta Gualmini che, interrogata sulla questione, esprime tutta la sua perplessità: "L'ipotesi di ieri di Speranza altro non è che un tentativo di logorare Schlein, non c'è dubbio. Pensare di mettere un leader farlocco sulle schede degli elettori... Siamo oltre Corrado Guzzanti. Penso che anche dentro la coalizione di centrosinistra, oltre a dire 'siamo senza speranza' per fare il gioco di parole, vuol dire veramente prendere in giro gli elettori".
L'Aria Che Tira, Silvia Sardone zittisce Benedetta Scuderi: "Sapete chi li chiamava così?"La sinistra accorsa in difesa di Sea Watch. Per Benedetta Scuderi il tema non sono le navi delle ong che salvano persone...
E ancora: "Io penso che subito il centrosinistra debba occuparsi di primarie e farle, e si vedrà chi vince. Altro è il discorso della polarizzazione: non c'è dubbio che nelle due coalizioni c'è una gara, a cui assistiamo tutti i giorni, ad estremizzare sempre di più. Meloni perché ha il problema Vannacci e comunque anche Conte e Schlein perché c'è sempre la variabile Di Battista. Questo crea uno spazio enorme per i pragmatici, i moderati, quelli che al centro provano a dire che la politica si fa con il dialogo".
Guarda l'intervento di Elisabetta Gualmini a L'aria che tira su La7