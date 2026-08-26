L'aria che tira, Gualmini gela Speranza: "Siamo oltre Guzzanti. Proposta che logora Schlein"

In collegamento con lo studio di La7 c'è l'eurodeputata di Azione Elisabetta Gualmini che, interrogata sulla questione, esprime tutta la sua perplessità: "L'ipotesi di ieri di Speranza altro non è che un tentativo di logorare Schlein , non c'è dubbio. Pensare di mettere un leader farlocco sulle schede degli elettori... Siamo oltre Corrado Guzzanti . Penso che anche dentro la coalizione di centrosinistra, oltre a dire 'siamo senza speranza' per fare il gioco di parole, vuol dire veramente prendere in giro gli elettori".

A L'aria che tira, su La7, si parla della proposta formulata da Roberto Speranza per evitare le primarie nel centrosinistra e superare l'obbligo di indicare il premier sulla scheda. L'ex ministro della Salute è convinto che la soluzione migliore sia quella di fare una scelta simbolica, come quella di proporre come candidato premier un neo diciottenne o un anziano partigiano.

E ancora: "Io penso che subito il centrosinistra debba occuparsi di primarie e farle, e si vedrà chi vince. Altro è il discorso della polarizzazione: non c'è dubbio che nelle due coalizioni c'è una gara, a cui assistiamo tutti i giorni, ad estremizzare sempre di più. Meloni perché ha il problema Vannacci e comunque anche Conte e Schlein perché c'è sempre la variabile Di Battista. Questo crea uno spazio enorme per i pragmatici, i moderati, quelli che al centro provano a dire che la politica si fa con il dialogo".

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