Extraprofitti, Tajani gela Schlein: "Mi sa molto di Unione Sovietica"

"Quando sento la parola tasse mi viene l'orticaria. Non esiste il diritto all'extra-profitto. È una parolaccia, l'extra-profitto": Antonio Tajani, intervenuto al Meeting di Rimini, lo ha detto a proposito della possibilità di tassare gli extraprofitti delle società energetiche. "Contrario? Di più, contrarissimo" perché “sa di Urss”, ha ribadito il vicepremier e ministro degli Esteri. Secondo lui, infatti, "i problemi ci sono, ma non è colpa del governo se aumenta il costo del petrolio, ma si possono affrontare discutendo e confrontandosi con il mondo industriale, soprattutto nel settore degli idrocarburi”.

Quanto all'ipotesi di extraprofitto, di tasse, “no, neanche a parlarne - ha ripetuto il leader di Forza Italia -. Non voglio sentire la parola extraprofitto, che mi sa molto di Unione Sovietica. Un contributo è giusto che sia dato, come abbiamo fatto con le banche, con le assicurazioni. Ma deve esserci un confronto concordato in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore".