Extraprofitti, Tajani gela Schlein: "Mi sa molto di Unione Sovietica"

"Quando sento la parola tasse mi viene l'orticaria. Non esiste il diritto all'extra-profitto. È una parolaccia, l'extra-profitto": Antonio Tajani, intervenuto al Meeting di Rimini, lo ha detto a proposito della possibilità di tassare gli extraprofitti delle società energetiche. "Contrario? Di più, contrarissimo" perché “sa di Urss”, ha ribadito il vicepremier e ministro degli Esteri. Secondo lui, infatti, "i problemi ci sono, ma non è colpa del governo se aumenta il costo del petrolio, ma si possono affrontare discutendo e confrontandosi con il mondo industriale, soprattutto nel settore degli idrocarburi”.
Quanto all'ipotesi di extraprofitto, di tasse, “no, neanche a parlarne - ha ripetuto il leader di Forza Italia -. Non voglio sentire la parola extraprofitto, che mi sa molto di Unione Sovietica. Un contributo è giusto che sia dato, come abbiamo fatto con le banche, con le assicurazioni. Ma deve esserci un confronto concordato in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore".
Proroga al taglio dei diesel e sconti per i redditi bassi: il piano del governoUn’altra mini proroga in attesa di un intervento strutturale. È questa la strada che il governo intende per...
Il dibattito si è acceso dopo che l'Unione europea ha scaricato la responsabilità di imporre queste tasse ai singoli Stati membri: "La tassazione degli extraprofitti è una competenza degli Stati membri, che possono agire sulla base della legislazione nazionale". Nei giorni scorsi invece l'Italia e altri cinque Paesi, Germania, Portogallo, Austria, Polonia e Spagna, avevano chiesto alla presidenza irlandese del Consiglio Ue una misura coordinata per ridistribuire i ricavi straordinari che le compagnie petrolifere incassano per il caro-greggio.
Favorevole alla tassazione degli extraprofitti è la leader del Pd Elly Schlein: "La stessa persona che prometteva di abolire le accise sui carburanti oggi resta a guardare mentre gli italiani affrontano l'impennata dei prezzi. Giorgia Meloni deve fare una cosa sola: smetterla con le soluzioni tampone come la ridicola proroga di 48 ore sul taglio delle accise. Mettano da parte l'orgoglio e abbiano il coraggio di tassare gli extraprofitti delle grandi società energetiche per tutelare le famiglie e le imprese, accogliendo la nostra proposta. Le famiglie e le imprese italiane non possono continuare a pagare il conto dell'inerzia del governo. Non c’è più tempo da perdere. Agiscano ora".