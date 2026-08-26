Fiorentina, con Kean è rottura: il giocatore rifiuta di allenarsi e viene multato

Moise Kean ritiene conclusa la sua avventura alla Fiorentina. L'attaccante classe 2000 lo ha palesato nella mattinata di oggi, mercoledì 26 agosto, quando si è presentato in ritardo all'orario fissato per la seduta mattutina in programma al Viola Park, rifiutando poi di allenarsi. In seguito al suo comportamento, Kean è stato multato dal club viola.
La società ha inoltre fatto sapere al giocatore che dovrà presentarsi nel pomeriggio per una seduta personalizzata, visto che il resto della squadra oggi ha in programma un solo allenamento. Se non lo farà, verrà nuovamente multato.
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Da qualche giorno il classe 2000 viene dato molto vicino al Como. Tuttavia, i lariani non hanno ancora offerto la cifra richiesta dalla Fiorentina per cedere il giocatore, ovvero 40 milioni di euro più bonus. Nei giorni scorsi il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha ribadito la posizione della società: "Non abbiamo bisogno di vendere, anzi siamo attenti alle opportunità per completare la squadra. Via solo chi lo chiede e, se arriva un’offerta congrua, troveremo un sostituto pari o migliore".
La Fiorentina, nel frattempo, si sta muovendo per tutelarsi in caso di partenza. Tra i nomi valutati per sostituire Kean c’è anche quello di Beto.