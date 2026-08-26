Fiorentina, con Kean è rottura: il giocatore rifiuta di allenarsi e viene multato

Moise Kean ritiene conclusa la sua avventura alla Fiorentina. L'attaccante classe 2000 lo ha palesato nella mattinata di oggi, mercoledì 26 agosto, quando si è presentato in ritardo all'orario fissato per la seduta mattutina in programma al Viola Park, rifiutando poi di allenarsi. In seguito al suo comportamento, Kean è stato multato dal club viola.

La società ha inoltre fatto sapere al giocatore che dovrà presentarsi nel pomeriggio per una seduta personalizzata, visto che il resto della squadra oggi ha in programma un solo allenamento. Se non lo farà, verrà nuovamente multato.