"Miami vice", sul grande schermo Mann fa meglio della serie tv

MIAMI VICE

Sky Action ore 23. Con Colin Farrell, Jamie Foxx e Gong LI. Regia di Michael Mann. Produzione USA 2006. Durata. 2 ore e 12 minuti

LA TRAMA

Un narcotrafficante imperversa in Florida e gli agenti Ricardo e Sonny fanno di tutto per incastrarlo. I due s'infiltrano nella banda spacciandosi per corrieri della droga. Il narcos ci casca. La moglie pure e s'innamora di Sonny. Sarà dura per lui arrivare alla resa dei conti

PERCHÈ VEDERLO

Perché Mann che aveva prodotto la serie televisiva, fa anche meglio sul grande schermo di cui è uno dei grandi. Grandi scene d'azione, ambientazione avviluppante e una sensazionale dark lady dagli occhi a mandorla.