Roma: FI, servono chiarimenti immediati sul biodigestore di via Braccianese

A seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai residenti della zona, abbiamo richiesto con urgenza la convocazione di una Commissione Congiunta Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente in merito ai lavori del biodigestore di via Braccianese Claudia km 5+100". Lo dichiarano Stefano Peschiaroli e Giuseppe Mocci, consiglieri del Municipio Roma XV, in una nota. "Da settimane - spiegano - molti cittadini denunciano infatti la presenza di forti odori nauseabondi provenienti dall'area del cantiere, soprattutto in determinate fasce orarie. Una situazione che, secondo quanto segnalato, starebbe creando notevoli disagi ai residenti, costretti spesso a chiudersi in casa, con particolari criticità per le persone più fragili e anziane. Le segnalazioni parlano inoltre del possibile riempimento del fondo di una laguna con sostanza organica nonostante i lavori dell'impianto siano ancora in corso. È necessario quindi fare piena chiarezza sulle attività attualmente in essere e verificare che tutte le operazioni vengano svolte nel pieno rispetto delle norme ambientali e della salute pubblica". "Abbiamo inoltre chiesto chiarimenti anche sulla viabilità e sul passo carrabile in via Braccianese Claudia, tema che già oggi presenta diverse criticità e che rischia di aggravarsi ulteriormente con l'avanzamento dei lavori - aggiungono i due esponenti azzurri -. Per questo riteniamo indispensabile un confronto immediato alla presenza degli uffici competenti del Municipio, dei cittadini e, se opportuno, anche dei rappresentanti della società Roma Biometano S.r.l., affinché vengano fornite risposte concrete e trasparenti al territorio".