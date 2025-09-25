Matteo Cuppari: "La mia vita fra i vip di tutto il mondo"

Celebrità e imprenditori si rivolgono a Matteo Cuppari, fondatore di Luxcar: noleggio supercar di lusso con servizi di lusso VIP. La sua vita é cambiata perché si trova ad interagire con personaggi del calibro di Jeff Bezos o Sfera Ebbasta, che per puntualità, affidabilità, si rivolgono a lui. "La parola d'ordine é riservatezza", dice Cuppari. "I vip, sempre di più, chiedono di vivere in tranquillità gli spostamenti in auto o barca e noi dobbiamo offrire loro tutto questo".

Matteo Cuppari è alla guida Mc group" Luxcar Rentals ", realtà di riferimento in italia e Dubai nel noleggio di supercar di lusso con approccio concierge per clienti VIP e internazionali.

La sua rete include imprenditori e celebrità — tra cui Sfera Ebbasta e Lil Pump che scelgono Luxcar per puntualità, affidabilità e riservatezza. Oltre al noleggio esclusivo, l’azienda offre pick-up aeroportuali, sicurezza dedicata, elicotteri, yacht e altre esperienze su misura.

Oggi ricopre un ruolo fondamentale nel settore del Rent automotive segmente luxury. Ma nel periodo estivo la company fa base a Porto Cervo e dove il Jetset è di casa.

L'anno 2025 è stato un anno importante e di intenso lavoro. L'obiettivo del 2026 é di raddoppiare il fatturato e di consolidare i rapporti con aziende e privati, di calibro molto alto.