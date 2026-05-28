In un mercato sempre più instabile, tra aumento dei costi, contrazione dei margini e accesso al credito più difficile, molte imprese italiane si trovano oggi davanti a un bivio: soccombere oppure reinventarsi. Ed è proprio nei momenti più delicati che emerge il nome di Fabio Splendori, professionista della crisi d’impresa e consulente strategico specializzato nella riorganizzazione aziendale.

Manager, advisor e consulente, Splendori è diventato negli ultimi anni un punto di riferimento per aziende in difficoltà che cercano non solo competenze tecniche, ma una guida lucida capace di prendere decisioni rapide e concrete.

“Un’azienda non fallisce all’improvviso. Prima perde visione, poi controllo e infine fiducia. Il mio lavoro è invertire questo processo”, spiega Fabio Splendori.

Secondo indiscrezioni del settore, diverse imprese manifatturiere, commerciali e familiari si sarebbero contese la sua consulenza negli ultimi mesi, soprattutto in operazioni di ristrutturazione e rilancio aziendale. Il motivo? Un metodo pragmatico che combina analisi finanziaria, leadership e capacità negoziale.

Come Fabio Splendori affronta una crisi aziendale

Secondo Fabio Splendori, una crisi aziendale non si supera con interventi improvvisati o decisioni prese sotto pressione. Serve invece la capacità di leggere la realtà con lucidità, individuare rapidamente le priorità e costruire un piano sostenibile nel tempo.

Nel corso della sua esperienza professionale, Splendori ha sviluppato un approccio operativo fondato su alcuni principi chiave: analisi immediata della situazione economica, riduzione delle inefficienze, ricostruzione della credibilità finanziaria e recupero della fiducia interna.

Per il consulente, infatti, la crisi non riguarda soltanto i numeri. Coinvolge anche il clima aziendale, la leadership e la capacità delle persone di continuare a credere nel progetto imprenditoriale.

1. Guardare i numeri senza paura

“La prima cura è la verità”, spiega Splendori. Molti imprenditori commettono l’errore di rimandare il confronto con i dati reali dell’azienda. Analizzare liquidità, debiti, margini, costi nascosti e sostenibilità finanziaria rappresenta invece il primo passaggio per capire dove intervenire.

Senza una fotografia chiara della situazione, ogni decisione rischia infatti di peggiorare ulteriormente la crisi.

2. Tagliare ciò che non produce valore

In tempi complessi serve il coraggio delle scelte. Rami improduttivi, sprechi organizzativi e processi inefficienti devono essere affrontati rapidamente. Secondo Fabio Splendori, un’impresa sana deve concentrarsi su ciò che genera valore reale, redditività e prospettiva di crescita.

“Non bisogna salvare tutto. Bisogna salvare ciò che può crescere”, sintetizza.

3. Rimettere ordine nella finanza

Uno dei punti centrali del metodo Splendori riguarda il rapporto con banche, fornitori e creditori. Per il consulente, la crisi non si supera soltanto riducendo i costi, ma anche ricostruendo credibilità finanziaria attraverso trasparenza, piani sostenibili e capacità negoziale.

Rinegoziare, riportare ordine nei flussi e ristabilire fiducia diventa essenziale per evitare il blocco operativo dell’azienda.

4. Ridare motivazione alle persone

“Le aziende si salvano con le persone”, afferma Splendori. Dipendenti, collaboratori e management devono tornare a sentirsi parte di una direzione chiara. In molte aziende in crisi, infatti, il problema non è soltanto economico, ma anche organizzativo e umano.

Paura, confusione e assenza di leadership rischiano di paralizzare l’intera struttura aziendale. Secondo Splendori, la trasparenza interna e la chiarezza nella comunicazione rappresentano strumenti decisivi per ricostruire fiducia e responsabilità condivisa.

5. Costruire una nuova visione

La fase finale non è sopravvivere, ma rilanciare l’impresa. Nuovi mercati, innovazione, digitalizzazione e riposizionamento strategico sono gli elementi che possono trasformare una fase critica in un’opportunità di crescita.

“Una crisi ben gestita può diventare il punto di svolta più importante nella storia di un’azienda”, osserva Splendori.

“Oggi alle imprese serve lucidità”

Chi ha lavorato con Fabio Splendori racconta di un professionista capace di entrare nelle aziende nei momenti più delicati e riportare metodo, ordine e direzione strategica. Un approccio che unisce rigore tecnico, velocità decisionale e attenzione alla componente umana.

“In ogni crisi esistono due aziende”, conclude Splendori. “Quella che si arrende e quella che decide di cambiare. Il mio compito è aiutare gli imprenditori a scegliere la seconda.”

In un contesto economico sempre più instabile, il nome di Fabio Splendori continua così a circolare tra imprenditori, advisor e operatori finanziari come uno dei professionisti più seguiti nel campo della riorganizzazione e del risanamento aziendale.