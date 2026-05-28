Morandini (R1 Group): "Il cloud è un abilitatore per l'evoluzione digitale di un'azienda ma serve una governance"

Il cloud “è ormai un abilitatore per l’evoluzione tecnologica di un’azienda, ma rispetto a questa scelta ci sono alcuni aspetti che vanno tenuti in considerazione”. Lo ha detto Giulio Morandini, amministratore delegato di R1 Group, a margine della seconda edizione del Bet (On Your Expertise) Forum, l’evento dedicato all’innovazione tecnologica e alla trasformazione digitale che riunisce professionisti, aziende e stakeholder del settore ICT e che quest’anno si è svolto a Napoli, a Palazzo Reale.

“Il primo è il tema della governance: questa infrastruttura va gestita, governata, armonizzata e quindi è richiesta una competenza importante dal punto di vista della governance”, ha aggiunto Morandini, sottolineando come il cloud non possa essere semplicemente adottato ma debba essere anche controllato e integrato nei processi aziendali. Secondo aspetto: “Questa trasformazione comporta la rivisitazione del mondo applicativo: c’è tutto il tema della riscrittura delle applicazioni in termini di micro-servizi e, su questo, anche il gruppo si sta adoperando per mettere a disposizione dei clienti componenti importanti di competenze per gestire questo aspetto”, ha spiegato.