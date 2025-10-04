Hot Pilates: dall’America il workout in trend che ora si può praticare anche in casa, grazie a Carlotta Gagna

Tra i workout che più stanno riscuotendo successo negli ultimi anni, senza dubbio una menzione va fatta per l’Hot Pilates, molto più di una semplice tendenza fitness: è una disciplina completa, intensa e trasformativa, che oggi può finalmente essere praticata anche in casa — grazie alla prima (e unica) versione digitale disponibile sull’app Traininpink di Carlotta Gagna, fitness influencer tra le più seguite in Italia.

Nato negli Stati Uniti nei primi anni 2000, l’Hot Pilates si ispira all’Hot Yoga, ma ha una struttura interamente basata sul metodo Pilates. La sua particolarità? Si pratica in ambienti riscaldati tra i 35 e i 38 gradi. Il calore non è un semplice “plus”, ma è parte integrante dell’allenamento.

Aumentando la temperatura corporea, infatti, si ottengono: sudorazione intensa e detossinazione naturale; dimagrimento e tonificazione accelerati, grazie all’alta intensità in ambiente caldo; un incremento dell’elasticità muscolare, che migliora mobilità e flessibilità; l’ossigenazione ottimale dei tessuti, anche durante lo sforzo fisico, una stimolazione del sistema linfatico e venoso, una intensa attivazione di cuore e glutei. Tutto questo favorisce il rilascio delle tensioni muscolari e mentali.

La sudorazione intensa stimola la circolazione, favorisce l’eliminazione delle tossine, migliora la termoregolazione e allena il corpo a gestire meglio lo sforzo fisico. Non meno importante è l’aspetto emotivo: al termine di una sessione di Hot Pilates, sono molte le donne che provano un effetto “reset” liberatorio, grazie al rilascio delle tensioni muscolari e mentali. L’Hot Pilates, infatti, unisce forza, resistenza e concentrazione, e ha un impatto positivo anche su metabolismo e qualità del sonno.

Da oggi si può fare anche in casa

La vera rivoluzione è che non è più necessario andare in uno studio per praticare Hot Pilates: Carlotta Gagna è la prima ad aver reso disponibile in formato digitale questa disciplina, all’interno della sua app Traininpink, pluri-premiata da Apple e Google e che ad oggi è considerata la numero uno in Italia per quel che riguarda l’allenamento al femminile.

Spinta dal desiderio di rendere il benessere accessibile ovunque, Carlotta ha deciso di portare l’Hot Pilates nel mondo digitale, sviluppando i primi percorsi guidati disponibili in app, pensati per offrire a tutte le donne la possibilità di praticare questa disciplina innovativa da casa, seguendo programmi strutturati, sicuri e capaci di ricreare l’esperienza immersiva tipica delle lezioni in studio.

Allenamento total body, detox naturale, benessere mentale ed energia: tutto in un’unica app. Carlotta Gagna ha racchiuso un approccio olistico al wellness in Traininpink, piattaforma che oggi conta oltre 150.000 iscritte e più di 45.000 abbonate attive. L’app offre diversi percorsi, tra cui il Pilates Linfodrenante®, metodo proprietario di Carlotta, oltre a programmi di Tonificazione, Yoga, Cardio e allenamenti per pre e post parto. Sfide e classi in costante aggiornamento aiutano le utenti a restare motivate e attive. Accanto alla parte di training, una sezione dedicata alla nutrizione propone piani alimentari personalizzati, studiati da un team di esperte. Oggi Carlotta guida una multinazionale con sede a Dubai, oltre 20 dipendenti in loco e più di 30 collaboratori nel mondo, dall’Australia agli Stati Uniti. Il fatturato previsto per il 2025 è di 10 milioni di euro. La sua visione internazionale e la capacità di coniugare fitness, tecnologia e moda la rendono una figura di riferimento nel wellness digitale femminile e fonte d’ispirazione per una nuova generazione di donne.