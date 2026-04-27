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Blackout, colli di bottiglia e bollette alle stelle: la "crisi invisibile" della rete elettrica e lo Scudo d'acciaio che salverà l'Italia

L'Italia è spaccata in due: il Sud produce energia pulita che non arriva al Nord, mentre l'aumento delle auto elettriche minaccia il collasso della rete. La Renew Storage Energy di Miguel Angel Castillo Feliz svela il TITAN: il buffer elettromeccanico "Made in Italy" che sfida il dominio del litio e taglia i costi occulti.
lunedì 27 aprile 2026
Il Ceo Miguel Angel Castillo Feliz

Il Ceo Miguel Angel Castillo Feliz

3' di lettura

L'Italia si trova di fronte a un paradosso energetico e infrastrutturale senza precedenti. Da un lato, la spinta verso la mobilità elettrica; dall'altro, una rete nazionale concepita decenni fa che oggi fatica a reggere l'urto dei nuovi consumi. Se oggi il 3% di auto elettriche circolanti causa già i primi "scricchiolii", cosa accadrà quando la penetrazione raggiungerà il 15% o quando i camion inizieranno a ricaricare con potenze da Megawatt? La rete andrà in sovraccarico termico. Ma c'è una seconda, gravissima crisi in atto che sta svuotando le tasche degli italiani: l'Italia spaccata in due. Il Paradosso geografico e la "Dorsale in Fiamme" I dati del 2026 svelano una verità scomoda: mentre il Sud Italia e le Isole vivono un boom senza precedenti di installazioni eoliche (+116,7% a febbraio), la rete ad alta tensione che dovrebbe trasportare questa energia alle industrie del Nord è drammaticamente satura. Il risultato è un disastroso "collo di bottiglia". Terna è letteralmente costretta a "spegnere" i parchi eolici del Sud e sprecare energia pulita perché le linee non riescono a trasportarla. E per correggere questi squilibri e la mancanza di inerzia fisica della rete, l'Italia sta pagando costi di bilanciamento (MSD) esorbitanti, schizzati fino a 157 euro per ogni Megawattora a febbraio 2026. Un salasso che si scarica direttamente sulle bollette di cittadini e imprese. Oltre il Litio: la rivoluzione cinetica di Renew Storage Energy Per risolvere questa crisi di stabilità, la risposta convenzionale è stata finora l'uso di batterie al litio. Ma la chimica ha dei limiti: degrado rapido, costi di smaltimento e un rischio incendio inaccettabile per le installazioni urbane. Qui entra in gioco la visione "Deep Tech" di Renew Storage Energy (RSE), azienda recentemente eletta "Eccellenza dell’Anno" a Borsa Italiana. Sotto la guida del CEO, l’Ing. Miguel Angel Castillo Feliz, RSE ha sviluppato il TITAN LEVIATHAN: un sistema di accumulo cinetico che abbandona la chimica per tornare alla fisica pura. Come funziona lo "Scudo" d'acciaio? Il TITAN è un potentissimo buffer elettromeccanico. All'interno di bunker ipogei, enormi nuclei d'acciaio ruotano nel vuoto a levitazione magnetica. Agisce come un "polmone zonale": installato al Sud, assorbe l'energia in eccesso evitando la saturazione delle linee; installato al Nord o nelle città, rilascia istantaneamente i Megawatt necessari per ricaricare i veicoli elettrici senza far saltare la rete.

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 È un'infrastruttura progettata per durare oltre 30 anni, con rischio incendio pari a zero e nessun degrado prestazionale. Sovranità energetica: un risparmio da miliardi di euro Implementare l'Ecosistema TITAN significa azzerare le congestioni e restituire l'inerzia meccanica necessaria a stabilizzare i 50 Hz della nostra rete. Questo permetterebbe all'Italia non solo di tagliare dell'80% i costi di bilanciamento, ma anche di smantellare il Capacity Market (che oggi ci costa circa 1,8 miliardi all'anno per tenere in preallarme le vecchie centrali a gas). Dalla missione "Target Canada" con PromoFirenze ai tavoli governativi avviati in Colombia e Repubblica Dominicana, il messaggio di Renew Storage Energy è chiaro: la transizione ecologica non è un'illusione ottica, ma una complessa sfida infrastrutturale che l'ingegno italiano ha già risolto con la forza e la precisione dell'acciaio.

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GRAFICO 1: Il Paradosso Geografico (Produzione vs Consumo) Questo grafico svela la radice di tutti i mali di Terna. Didascalia da inserire: L'Italia Spaccata in Due: Il paradosso della transizione ecologica nazionale. Mentre il Nord divora il 65% della domanda energetica industriale, il 55% della produzione rinnovabile è concentrata al Sud e nelle Isole. Questo enorme disallineamento geografico obbliga la rete di trasmissione a trasportare quotidianamente moli spaventose di energia lungo un'infrastruttura non predisposta, ponendo le basi per il collasso termico e i colli di bottiglia zonali.

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GRAFICO 2: Il Salasso in Bolletta (Costi di Dispacciamento MSD) Didascalia da inserire: Il Costo Occulto dell'Instabilità: Per correggere gli squilibri di rete e le congestioni, a febbraio 2026 il Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD) ha toccato la cifra allarmante di 157 € per ogni Megawattora, un costo esorbitante scaricato sulle bollette di cittadini e imprese. L'implementazione dell'Ecosistema TITAN azzera i "salti" di frequenza in modo puramente meccanico, permettendo di abbattere i costi di bilanciamento dell'80% e liberando risorse miliardarie per il Sistema Paese.

Link di approfondimento: https://www.renewstorageenergy.com/

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