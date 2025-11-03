Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina
Sinner

Mediaset per il futuro, la campagna di sensibilizzazione contro l'uso di droghe

lunedì 3 novembre 2025
Mediaset per il futuro, la campagna di sensibilizzazione contro l'uso di droghe

1' di lettura

Dal 3 al 9 novembre 2025 Mediaset lancia una nuova campagna crossmediale per sensibilizzare contro l’uso di sostanze stupefacenti.

L’iniziativa — in onda su tutti i canali del Gruppo, guidato da Pier Silvio Berlusconi, sulle piattaforme social, in radio, nei circuiti digital out of home e sul sito dedicato www.mediasetperilfuturo.it — si inserisce nel progetto “A un passo dal vuoto – storie di droga e di rinascita”, raccontato su Mediaset Infinity.

Il concept della campagna invita a riflettere sulle motivazioni e le false credenze che possono spingere all’uso di droghe, mostrando come ogni scelta possa nascondere rischi elevati, ma anche la possibilità di chiedere aiuto e trovare una via d’uscita.
All’interno della comunicazione è presente il numero verde dell’Istituto Superiore di Sanità, punto di riferimento per chi cerca sostegno e informazioni.

Con questa iniziativa, Mediaset rinnova il proprio impegno nella promozione della consapevolezza e della prevenzione, partecipando anche alla 7ª Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, in programma a Roma il 7 e l’8 novembre.

ti potrebbero interessare

739x464

60 anni di Airc, DEL PLAVIGNANO (RAI DOCUMENTARI): “UN RACCONTO DI CORAGGIO E SPERANZA, COME L’ITALIA CHE CREDE NELLA RICERCA”

640x480

UN INCONTRO FANTASTICO: LA POETESSA GABRIELLA CAPONE CI RACCONTA LA VITA

Annamaria Piacentini
938x629

P.A., Avv. Borraccino, Gruppo Collextion: "Riforma urgente del TUEL. I dissesti locali hanno distrutto economie e minato fiducia nel sistema"

1493x826

Giallo Angelo Onorato, gli esperti divisi: suicidio o omicidio mascherato?

Redazione