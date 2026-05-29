Sabato 30 maggio, in prima serata su Canale 5, arriva “Gigi Stadio Maradona Una notte a Napoli”, l’evento musicale con Gigi D'Alessio che è tornato, a 9 anni di distanza, sul palco del maestoso impianto sportivo della sua città.

Una serata di grande musica e spettacolo, tra racconti, duetti e momenti pieni di energia, con tanti ospiti straordinari: Elodie, Geolier, Alessandra Amoroso, Clementino, LDA ed Elena D'Amario. Lo show accompagna il pubblico in una notte speciale tra musica, emozioni e l’atmosfera unica di Napoli. Un appuntamento da vivere con entusiasmo, all’insegna della festa e della condivisione. Lo show è prodotto FriendsTv in collaborazione con GGD Edizioni. La regia è affidata a Roberto Cenci.