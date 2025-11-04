Pm&partners e Armònia annunciano l’acquisizione di Bia S.p.a., leader europeo della produzione di cous cous

PM&Partners SGR S.p.A., società di gestione del fondo PM&Partners III (“PM&Partners”), ha firmato un accordo vincolante per acquisire la maggioranza di BIA S.p.A. (“BIA” o la “Società”), primario operatore europeo nella produzione e commercializzazione di cous cous principalmente nel canale private label, con una leadership riconosciuta in Italia, Francia e Spagna e un posizionamento di riferimento nel cous cous gluten free e biologico. L’acquisizione sarà effettuata in partnership con Armònia SGR S.p.A. (“Armònia”) che affiancherà PM&Partners nell’implementazione del progetto di sviluppo.

BIA è attualmente detenuta da BF Agroindustriale S.r.l. (“BF Agro-Industriale”), società controllata da B.F. S.p.A. (“BF”), primario operatore italiano nel settore agroindustriale con attività integrate lungo la filiera cerealicola, nonché da Ocrim – Società per l’Industria Meccanica S.p.A. e da Investimenti Industriali S.r.l.

BIA era stata acquisita da BF nel 2022, nell’ambito di un più ampio progetto di sviluppo di un polo cerealicolo integrato volto al consolidamento del presidio sulla filiera alimentare italiana. Sotto la guida di BF, la Società ha registrato un significativo percorso di crescita, passando da un fatturato di circa 33 milioni nel 2021 a 48 milioni nel 2024, con un EBITDA di circa 7 milioni di euro, grazie agli investimenti in capacità produttiva, allo sviluppo di nuovi mercati e canali distributivi e all’introduzione di prodotti a più alto valore aggiunto.

A conferma della rilevanza della partnership consolidata, delle sinergie sviluppate e ancora da sviluppare, gli attuali soci BF Agro-Industriale e Investimenti Industriali S.r.l. reinvestiranno, nell’operazione, al fine di detenere una partecipazione rispettivamente pari a circa il 10% e il 5% del capitale sociale della stessa.

Federico Vecchioni, Presidente di BF, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi dell’ingresso nel capitale sociale di BIA di investitori qualificati come PM&Partners e Armònia che favoriranno il consolidamento di BIA come leader nella produzione e commercializzazione del cous cous e contestualmente consentirà al Gruppo BF di proseguire gli investimenti nelle filiere alimentari strategiche e con la migliore marginalità attraverso ulteriori operazioni di M&A”.

Riccardo Rainone, Managing Partner di PM&Partners, ha commentato: “BIA è un’azienda con un posizionamento solido e distintivo in un mercato in crescita, guidata da un management team di grande qualità. L’investimento di PM&Partners, con Armònia come coinvestitore, ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di BIA anche attraverso operazioni di crescita per linee esterne, facendo leva su una base clienti consolidata in Italia e all’estero. La società continuerà a offrire prodotti di alta qualità e investiremo nella ricerca di soluzioni ad alto valore aggiunto, supportati da una piattaforma produttiva all’avanguardia”.

Alessandro Grimaldi, Amministratore Delegato di Armònia, ha dichiarato: “Siamo lieti di affiancare BIA in questa nuova fase di crescita insieme a PM & Partners. L’operazione conferma l’impegno di Armònia nel sostenere realtà industriali italiane di eccellenza e nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle filiere agroalimentari.”

Advisor dell’operazione

PM & Partners e Armònia sono stati affiancati rispettivamente da Gianni & Origoni e da Ashurst per gli aspetti legali, da Fortlane Partners per la business due diligence, da EY per le due diligence finanziaria e fiscale, e da Montana per la due diligence operations, ambientale ed ESG. Studio Milano Notai ha curato gli aspetti notarili.

BF Agroindustriale S.r.l., Ocrim S.p.A. e Investimenti Industriali S.r.l. sono stati assistiti da Advest in qualità di advisor finanziario, da Esiodo e da Herbert Smith Freehills Kramer in qualità di advisor legali e da L&C Consulting & Partners in qualità di advisor industriale.

PM & Partners SGR S.p.A.

PM & Partners (“PM”) è un primario operatore di private equity in Italia con una lunga tradizione di investimento, oltre 700 milioni di euro raccolti su tre fondi e più di 40 operazioni realizzate attraverso l’acquisizione di partecipazioni di maggioranza e di minoranza qualificata in aziende di medie dimensioni ad alto potenziale di sviluppo. L'acquisizione di BIA è la sedicesima operazione realizzata dal fondo PM & Partners III, tra investimenti diretti e follow-on. www.pm-partners.it

Armònia SGR S.p.A.

Armònia SGR (“Armònia”) è un primario operatore di private equity italiano focalizzato su investimenti in aziende di medie dimensioni con l’obiettivo di supportarne la crescita organica e per linee esterne, in partnership con imprenditori e famiglie industriali. L’investimento in BIA rappresenta la terza operazione del fondo Armònia Italy Fund II. www.armoniasgr.it/

B.F. S.p.A.