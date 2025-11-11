Iria Incontra: al Teatro Valentino le “Storie di confine” di Toni Capuozzo

Libero logo
martedì 11 novembre 2025
Il terzo e ultimo appuntamento del 2025 della rassegna Iria Incontra intreccia il suo percorso con il racconto e il teatro. Sarà infatti Toni Capuozzo, dopo l’esibizione di Gianluigi Paragone e la conferenza di Davide De Zan dedicata a Marco Pantani, a narrare le sue Storie di confine sul palco del teatro Valentino Garavani, accompagnato dalle musiche del fisarmonicista Sebastiano Zorza.

Giovedì 20 novembre alle ore 21, Capuozzo condurrà il pubblico in un viaggio nella sua terra d’origine, quella zona orientale d’Italia a ridosso dell’ex Jugoslavia, dove la storia e le vite individuali si intrecciano e i confini diventano luoghi dell’anima, crocevia di destini. «Siamo lieti di accogliere nuovamente a Voghera un giornalista e scrittore del calibro di Toni Capuozzo – dichiara l’Assessore alla Cultura Alessandro Menini –. Il suo sguardo profondo e la capacità di raccontare la complessità dei luoghi e delle persone ci offrono l’occasione per riflettere su temi universali come il confine, la memoria e il valore dell’esperienza. Iria Incontra prosegue così nel suo intento di proporre incontri che uniscono linguaggi diversi, dal giornalismo al teatro, dalla musica alla narrazione.»

A conclusione delle tre date del 2025, nelle prossime settimane sarà presentato il nuovo calendario di Iria Incontra con gli appuntamenti previsti per gennaio e febbraio 2026.

