Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Manovra: Casasco, proposta FI su oro no tassa ma rivalutazione

venerdì 14 novembre 2025
Manovra: Casasco, proposta FI su oro no tassa ma rivalutazione

1' di lettura

"A Landini dico: la proposta di Forza Italia non è una tassa, ma una mera rivalutazione volontaria dell'oro in monete o lingotti (l'emendamento infatti specifica 'in stato grezzo o monetario'), sulla falsariga di una misura che è stata in vigore sino al 31 dicembre 2023, e serve a evitare, in caso di vendita, che sia tassato l'intero corrispettivo anziché solo la plusvalenza. È una misura che evita la vendita di oro, in monete o lingotti, presso canali illeciti o esteri e che, nella sua struttura logica, non ha nulla di diverso da altre misure di rivalutazione volontaria come quelle dei terreni, degli immobili e delle partecipazioni. Il resto e' pura demagogia". Lo dichiara in una nota Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia di FI.

ti potrebbero interessare

IN PASSERELLA AL SUPERCAT SHOW 50 RAGDOLL E OLTRE 70 MAINE COON

IN PASSERELLA AL SUPERCAT SHOW 50 RAGDOLL E OLTRE 70 MAINE COON

Federazione Italiana Tennis e Padel, all'Inalpi Arena un'esibizione in carrozzina

Federazione Italiana Tennis e Padel, all'Inalpi Arena un'esibizione in carrozzina

Redazione
FONDAZIONE HUMANITAS PER LA RICERCA RICEVE LA DONAZIONE DI “VENEZIA SOUNDS”

FONDAZIONE HUMANITAS PER LA RICERCA RICEVE LA DONAZIONE DI “VENEZIA SOUNDS”

Redazione
Caprio (IRCCS San Raffaele): “Il diabete non è una sola malattia. La sfida è personalizzare la cura e prevenire”

Caprio (IRCCS San Raffaele): “Il diabete non è una sola malattia. La sfida è personalizzare la cura e prevenire”