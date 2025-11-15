L'energia 100% green di A2A accende il Jova Summer Party

A2A accompagnerà anche quest’anno il Jova Summer Party, lo show “green” alimentato da energia 100% rinnovabile certificata. A2A si conferma Main Partner in qualità di Green Energy Partner del Jova Summer Party, uno degli appuntamenti estivi più attesi.

Attraverso la controllata A2A Energia, verrà messa a disposizione l’energia rinnovabile necessaria per l’alimentatore che, posizionato all’interno di un container su un automezzo dedicato, fornirà l’elettricità allo show nelle varie città. Per questo sistema di accumulo è prevista una ricarica in bassa tensione durante le notti post-concerto. L’energia che A2A metterà a disposizione - immettendo nel sistema un quantitativo almeno pari al fabbisogno dell’alimentatore - è certificata 100% green e generata dagli impianti del Gruppo alimentati da fonte rinnovabile presenti in tutta Italia, come ad esempio le centrali idroelettriche in Valtellina-Valchiavenna e i parchi eolici e solari situati nella gran parte delle Regioni italiane.

Grazie al contributo di A2A, il PalaJova 2025 è stato il primo spettacolo in Italia interamente alimentato da energia 100% rinnovabile. In continuità con il successo della scorsa edizione, il Gruppo conferma e rafforza il proprio impegno nel favorire lo sviluppo di energia pulita e contribuire alla transizione energetica attraverso una costante attenzione al territorio e alle comunità locali.