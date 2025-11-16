Gatti: al SuperCat Show ha vinto Mila, British Shorthair blu

Mila, splendida femmina British Shorthair blu di un anno e due mesi, ha vinto il SuperCat Show 2025. “In circa un anno di carriera ha conquistato già 14 Best in Show – precisa commossa e orgogliosa la sua allevatrice italiana di origine bielorussa Ulyana Ausianovich, che vive a Forlì – il suo nome completo è Milashka Candyfloss Anri, e proprio il nome Milashka in russo significa molto bella e dolce, come è lei: affettuosa, pacioccona, ci segue in casa ovunque come un cagnolino e dorme sempre con noi”.



Grande il successo al SuperCat Show 2025, alla 27° edizione. A snocciolare i dati dell’evento è l’organizzatore Gianluca Guarino, molto soddisfatto: “Oltre 30.000 visitatori in due giorni, lanciati 4 video educativi del Ministero della Salute per sensibilizzare al microchip dei gatti, all’adozione responsabile, contro gli abbandoni e a un uso moderato dei fuochi d’artificio, soprattutto a Capodanno, oltre 600 gatti di razza, passerelle di bellezza mozzafiato, l’una con 50 Ragdoll, l’altra con oltre 70 Maine Coon, più di 25 razze di gatti, oltre 300 allevatori, circa 40 aziende di settore, oltre 40 metri di palco”.



ADOTTATI 20 TROVATELLI

Grazie al SuperCat Show, venti trovatelli hanno trovato casa, tranne, purtroppo, Akita e Balù, due maschietti ex-trovatelli che sono tornati indietro dopo ben nove anni di adozione felice. “Enorme lo smarrimento dei due felini che non comprendono cosa sia successo alla loro vita – spiega Marzia Pacella dell’Arca-Gatti della Piramide odv – speriamo tanto in un’adozione di coppia che non è ancora arrivata. Chi fosse interessato può contattarci in associazione. Adottare un gatto adulto è un grande atto di amore, adottarne due insieme dimostra una rara sensibilità ed empatia”.



SUCCESSO CON I DUE INFLUENCER MANCINO E GIANSANTI

Grande interesse hanno suscitato i due influencer e autori di libri, intervenuti a disposizione dei tanti visitatori: da Andrea Mancino, ingegnere biomedico e consulente della relazione felina, al veterinario Luca Giansanti che da circa tre anni ha iniziato la sua attività divulgativa sui social per formare i proprietari di cani e gatti.

Il SuperCat Show è un evento per tutta la famiglia, dopo aver ammirato i gatti più belli del mondo si torna a casa con il cuore pieno di gioia e, quasi sempre, con qualche pelo-ricordo sui vestiti. “Da sempre abbiamo a cuore il benessere di tutti i gatti presenti – conclude l’organizzatore - dal divieto di portare animali in fiera per evitare inutili stress, agli altoparlanti che, in accordo con l’Anfi (Associazione Nazionale Felina Italiana), sono al minimo e la chiama dei gatti sul palco con i giudici viene proiettata sul maxi-schermo”.