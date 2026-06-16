Dimitrov, dramma in campo con Sinner: "Flussi di sangue, esperienza extracorporea"

Giocare contro Jannik Sinner è diventato quasi come vivere un'esperienza mistica: "un'esperienza extracorporea". A confessarlo è Grigor Dimitrov, in una chiacchierata con Stefanos Tsitsipas e col coach Patrick Mouratoglu. "La settimana prima avevo giocato un match con Moutet (era il secondo turno di Wimbledon, ndr) e abbiamo dovuto fermarci perché aveva iniziato a piovigginare. Siamo usciti dal campo e abbiamo cominciato a correre un po' per mantenerci caldi. Mentre correvo ho agganciato il dito nei pantaloncini e ho sentito tipo qualcosa che si rompeva nei pantaloncini, un crack. Ho pensato: ‘Oddio, i miei pantaloncini'. Credevo fosse successo qualcos'altro, pensavo di essermi infortunato. Vi racconto questa cosa perché poi quando ho giocato contro Jannik…".

"Eravamo sul 2-1 nel terzo set e stavo tirando dei servizi pazzeschi. Non stavo forzando niente, tutto fluiva alla grande, era tutto perfetto. Mi dicevo: ‘Oggi mi sto divertendo un sacco. Tutto funziona, tutto va alla perfezione, è bellissimo'. Sono andato a servire e nel momento esatto in cui ho colpito la palla ho sentito lo stesso rumore di quando si erano strappati i pantaloncini. Ma non erano i pantaloncini - ha proseguito Dimitrov -. Sono andato a rete per colpire una volée, però il mio braccio era giù e l'ho tirata un po' come veniva. Poi all'improvviso ho iniziato a sentirmi molto stordito, ho avvertito un dolore fortissimo, come un flusso di sangue. Ho pensato: ‘Oddio, cos'è successo?'. Non capivo. Mi sono detto: ‘Tranquillo, stai bene'. È stata un'esperienza extracorporea. Ho deciso di servire un'altra volta per testare se andava tutto bene. Ma ho sentito di nuovo quel rumore, tipo un ‘pop'. Ho servito largo e non so nemmeno come ho fatto ace. Nel momento in cui ho finito il movimento del servizio, ho avuto la sensazione che il mio braccio fosse dall'altra parte del campo. Era come morto. Poi, siccome era più o meno al centro del petto, ho pensato che ci fosse qualcosa al cuore, mi sono seduto sperando che passasse".