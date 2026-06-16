Milan, chi è davvero Ruben Amorim: il punto di Fabrizio Biasin

Il punto centrale non è tanto “Hanno scelto Tizio, Caio, tuo cugino o mia sorella”, ma quanta libertà daranno a costoro per fare il loro mestiere. Dovrebbe essere osservazione superflua ma non lo è affatto, soprattutto se si osserva quel che è accaduto negli ultimi anni dalle parti di Casa Milan. Amorim è bravo? Eccome (l’esperienza fallimentare a Manchester conta fino a un certo punto, negli ultimi anni ci sono cascati praticamente tutti). Il duo tedesco scelto per occupare le scrivanie? Più che promettente.

E però tecnico e dirigenti avranno bisogno di mezzi e spazio per poter incidere. Il tempo, in particolare, stringe: il nuovo tecnico portoghese ha un’idea di calcio che mal si sposa con la rosa in dotazione e andrà aiutato con operazioni di mercato affatto semplici (la mancata qualificazione alla Champions complica tutto). Il giovane tedesco Hardung “sa come si fa”, all’Eintracht ha lavorato bene e in attesa del nulla osta dalla Germania inizierà a ragionare su “chi rimane e chi va”.