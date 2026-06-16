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FdI, Filini contro Vannacci: "Usa i nostri morti"

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martedì 16 giugno 2026
FdI, Filini contro Vannacci: "Usa i nostri morti"

2' di lettura

“La destra di Vannacci è la destra che ha sempre sognato la sinistra. Usa i nostri morti, come Sergio Ramelli, i fratelli che abbiamo difeso e pianto. La destra caricaturale, che ha sempre descritto la sinistra, non è la nostra. La nostra è scomoda e non sarà mai funzionale alla sinistra”: la stoccata contro Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci arriva da Francesco Filini, responsabile del programma di FdI. Parlando col Foglio, il deputato meloniano ha criticato anche la definizione che l'europarlamentare ha dato del suo partito: “Si autodichiara autentico chi non ha mai fatto parte della storia della destra italiana, chi non ha mai difeso il nostro diritto di esistere”. 

Quando gli è stato chiesto se siano previste alleanze prima delle prossime elezioni, Filini ha risposto: "Non siamo il campo largo e non siamo portati a fare alleanze con tutto e il contrario di tutto. È questa la forza che ci ha permesso di stare al governo con stabilità e credibilità: vinciamo coi programmi, non con le ammucchiate". Il deputato ha detto anche che "dispiace vedere la strumentalizzazione di personaggi della nostra storia, da Almirante a Ramelli, morto per difendere il diritto della destra a esistere. Nessuno dei parlamentari di FN era con noi a prendere i colpi, a difendere il nostro diritto di parola, a sfidare e vincere la sinistra sui temi e sui contenuti. La storia di quella destra è scolpita nel nostro simbolo e nel nostro percorso ultradecennale. Non abbiamo bisogno di usare una finta retorica per affermare la nostra identità: sappiamo benissimo chi siamo e da dove veniamo”. 

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Commentando le parole di Vannacci secondo cui il femminicidio non sarebbe un reato, Filini si è chiesto: "Cosa si può rispondere a una frase come questa, se non provare dispiacere per le madri, i padri che hanno visto le proprie figlie uccise? È stata offesa la loro memoria, il loro dolore. Non c’è altro da aggiungere”. Infine, ha chiosato: "Ha tradito chi è stato eletto con la destra e sta votando con la sinistra. Ha tradito questa pattuglia di transfughi di FN che oggi vota con la sinistra. Noi la destra l’abbiamo portata a Palazzo Chigi, Vannacci fa votare i suoi per farla cadere”.

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