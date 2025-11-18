Libero logo
ARRIVA IN LIBRERIA IL RITRATTO FEDELE DI QUENTIN TARANTINO

di Annamaria Piacentinimartedì 18 novembre 2025
Una biografia illustrata che racconta la vita e la carriera del regista Quentin Tarantino. Centoventi pagine a colori (Gremese editore) dove il graphic novel ripercorre la vita e il successo di un uomo che ha portato sul grande schermo film emozionanti e imprevedibili. Partendo da “Pulp Fiction” a “Bastardi senza gloria”, fino a “C'era una volta Hollywood” in un intreccio vissuto tra citazioni e realtà. Il romanzo a fumetti del grande regista pulp è scritto da Christina Dumalasova e Katerina Horakova, mentre la copertina e le immagini sono di Michael Pumensky. Ogni capitolo prende il nome di un film, che ha segnato la carriera di Quentin. Una lettura che non si limita a raccontare, ma accompagna il lettore dentro l’immaginario tarantiniano, restituendo quel mix di passione cinefila e follia creativa che ha reso unico il suo modo di fare cinema. Una piccola celebrazione illustrata di un autore che, nel bene e nel male, ha cambiato le regole del gioco.

