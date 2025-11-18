IV edizione di Roots-IN - la borsa internazionale del turismo delle origini

18-19 NOVEMBRE 2025 - MATERA
140 SELLER ITALIANI
70 BUYERS INTERNAZIONALI
Dal 16 al 21 novembre prossimi, gli ospiti internazionali provenienti da 6 Paesi che ricadono in 3 Continenti (13 operatori argentini, 16 brasiliani, 5 australiani, 11 canadesi, 23 statunitensi e 2 messicani) ossia i mercati che rappresentano i principali bacini del turismo delle origini, accompagnati dai delegati ENIT Italia delle rispettive sedi estere, avranno occasione di vivere un’esperienza immersiva, partecipando a un articolato EXPERIENCE TOUR nella Città dei Sassi e nella collina materana.
I partecipanti, suddivisi in DUE GRUPPI – LATINOAMERICANO E ANGLOFONO – sperimenteranno in prima persona le potenzialità di una destinazione che parla al cuore di milioni di discendenti degli emigrati lucani sparsi nel mondo, alla ricerca di un legame emotivo e identitario con la terra d'origine.
30 ESPOSITORI:
NOME ENTE O AZIENDA
COMITATO PRO LOCO UNPLI BASILICATA
ASSOCIAZIONE SICILIATOURLEADERS
LIVING ITALY - GIUSTOZZI INTERNATIONAL SERVICES SRLS
ENTE PROLOCO ITALIANE
GLOCAL ACT SRL
INTERNATIONAL AU PAIR ITALY
QRSI SRLS
COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO
COMUNE DI CASTELSARACENO
VILLAGGIO RURALE LE SETTE QUERCE
SCUOLA DI IMPRESA CONFCOMMERCIO
IL CANTO DEGLI UOMINI LIBERI - SENTIERO DEL MELANDRO, CAMMINO DI BASILICATA
COMUNE DI FERRANDINA
COMITATO REGIONALE UNPLI CAMPANIA
UNIVERSITAS SANCTI SEVERINI
ASSOCIAZIONE TURISTICA CILENTOMANIA APS
Ecosistema Tech4You
PARMA WELCOME TRAVEL
CNA BASILICATA
MAECI - ITALEA
REGIONE ABRUZZO
REGIONE CALABRIA
REGIONE CAMPANIA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
REGIONE LAZIO
REGIONE LIGURIA
REGIONE PUGLIA
REGIONE SICILIA
REGIONE TOSCANA
Nello STAND DELLA REGIONE BASILICATA sono presenti i seguenti Comuni: Marsicovetere, San Paolo Albanese, Rotonda, Viggiano, Pisticci
Comuni presenti con proprio spazio espositivo sono: Castelsaraceno e Ferrandina
MAECI ha suo stand con ITALAE e panel di chiusura del 19 nov. “RADICI SOLIDE; FUTURO APERTO:IL PROGRAMMA ITALAE CONTINUA A CRESCERE
Il fulcro delle due giornate sono i workshop B2B, con 14 appuntamenti quotidiani per favorire l'incontro diretto tra domanda e offerta, supportato da una piattaforma digitale di business matching che facilita networking e trattative mirate.
La due giorni prevede, dopo la cerimonia inaugurale del 18 mattina, la partecipazione di 60 relatori impegnati in 24 laboratori tematici, i Roots-IN LABs, con talk, tavole rotonde e approfondimenti per strutturare e potenziare l'offerta turistica legata al rapporto tra Italia e comunità italiane all'estero e dedicati al familysearch, all’intelligenza artificiale, alla genealogia, alle esperienze delle Italae e molto alt
TOUR EXPERIENCE
17 NOVEMBRE
-GRUPPO LATINOAMERICANO
food experience con laboratorio di pasta artigianale a cura de "Le Nonne chef", seguita da un workshop di artigianato locale (ceramica, lavorazione del legno, cartapesta e tufo) organizzato da CNA Matera
-GRUPPO ANGLOFONO
degustazione prodotti tipici lucani alla scoperta di tradizioni e usanze caratteristiche
18 NOVEMBRE
-GRUPPO LATINOAMERICANO
Visita alla Biblioteca Provinciale "T. Stigliani" di Matera – archivio vivente della memoria lucana con oltre 400.000 volumi
a Montescaglioso:"Il Viaggio nella Tana dei Cucibocca e i Nove Bocconi", esperienza immersiva dedicata al Carnevale Lucano e pranzo rituale della tradizione contadina.
tappa a Pisticci al Museo Essenza Lucano, viaggio multisensoriale nella storia dell'amaro che custodisce fotografie di visitatori di origine lucana residenti all'estero.
- GRUPPO ANGLOFONO
laboratorio sulla salsiccia artigianale lucana e sulle maschere del Carnevale a Tricarico e visita di uno storico laboratorio di ceramica a Pisticci.
20 NOVEMBRE
GRUPPO LATINOAMERICANO
visita a Matera sotterranea attraverso il MateraSum Hypogeum, affascinante percorso tra cisterne, strade e luoghi di culto
degustazione del celebre pane di Matera e narrazione del suo ruolo nella cultura contadina
GRUPPO ANGLOFONO
"Caccia al tesoro nei Sassi", cinque tappe simboliche che compongono la parola ROOTS per conoscere Matera
site inspection presso strutture ricettive dell'area Sassi
In serata spettacoli di musica popolare
EVENTI COLLATERALI
18 NOVEMBRE -ore 18
-concerto de "I Tarantolati di Tricarico"
19 NOVEMBRE
-l'inaugurazione della mostra fotografica "Cammini di Sicilia"