GRUPPO FS E MICROSOFT: NASCE L’ACCORDO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

FS Italiane e Microsoft hanno dato avvio a una partnership strategica per accelerare la trasformazione digitale dell’operatore di mobilità in ottica AI, inaugurando una delle collaborazioni tecnologiche più ambiziose nel settore dei trasporti europeo. L’accordo mira a fornire a oltre 50mila dipendenti strumenti avanzati di produttività e a promuovere l’innovazione responsabile nei processi aziendali.

Questa partnership posiziona FS Italiane come leader nell’ambito della digitalizzazione e della sostenibilità, in linea con il Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo. Sfruttando le soluzioni di Intelligenza Artificiale di Microsoft e l’esperienza industriale del Gruppo FS, la collaborazione pone le basi per un nuovo modello di adozione della tecnologia per modernizzare la mobilità e aumentare la competitività.

“La collaborazione con Microsoft rappresenta un ulteriore passo nella strategia di trasformazione del Gruppo FS”, ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS. “L’intelligenza Artificiale ci permette di innovare i processi, valorizzare le competenze e contribuire a una mobilità sempre più attenta alle persone. È anche un’occasione per far crescere i nostri dipendenti, accompagnandoli in un percorso di evoluzione professionale e culturale che mette la conoscenza e le nuove tecnologie al servizio dello sviluppo del Paese”.

MICROSOFT 365 COPILOT E FORMAZIONE SULL’AI

Sulla base dell'accordo, il Gruppo FS metterà a disposizione di oltre 50mila dipendenti Microsoft 365 Copilot, l’assistente di produttività basato sull’AI di Microsoft. L’accordo comprende inoltre programmi dedicati di formazione e potenziamento delle competenze, volti ad assicurare che l'AI diventi un supporto concreto al lavoro quotidiano e un catalizzatore per l’evoluzione culturale.

Da questa iniziativa si attendono benefici concreti:

• Efficienza operativa: snellimento dei processi aziendali e riduzione del tempo dedicato alle attività ripetitive. Valorizzazione delle persone come protagoniste del cambiamento: gli strumenti basati sull'AI permetteranno ai dipendenti di concentrarsi su attività a maggior valore;

• Progetti strategici: prodotti e servizi più personalizzati, efficienti e reattivi per l’ecosistema ferroviario. L’accordo si basa su una collaborazione consolidata tra il Gruppo FS e Microsoft, che negli ultimi anni hanno lavorato insieme su diversi progetti di innovazione.

“Siamo orgogliosi di collaborare con il Gruppo FS per accelerare la loro trasformazione basata sull’Intelligenza Artificiale” ha dichiarato Judson Althoff, CEO di Microsoft Commercial Business. “Combinando la profonda esperienza industriale del Gruppo FS con le tecnologie avanguardistiche di Intelligenza Artificiale di Microsoft, contribuiremo a realizzare la loro visione per offrire viaggi più intelligenti, sostenibili e personalizzati, fissando un nuovo standard per la mobilità moderna in Italia”.

PROMUOVERE INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

La partnership riflette l'impegno del Gruppo FS verso la digitalizzazione e la sostenibilità come fattori chiave dello sviluppo industriale. Integrando l’AI nei servizi ferroviari e di trasporto, FS Italiane e Microsoft mirano a ottimizzare i processi e semplificare le interazioni tra persone e tecnologia. Microsoft 365 Copilot sarà l'interfaccia per i dipendenti del Gruppo FS per accedere ad agenti AI che li aiuteranno a fornire servizi innovativi, migliorando la qualità della vita di milioni di utenti ogni giorno. Gli agenti aiuteranno il Gruppo FS ad avere un controllo più efficace sui propri servizi, in modo da poter garantire un servizio migliore a dipendenti e clienti ottimizzando le prestazioni complessive del sistema ferroviario.

GUARDANDO AL FUTURO

Attraverso questa collaborazione, il Gruppo FS e Microsoft stanno tracciando la rotta verso un ecosistema di mobilità sempre più innovativo e centrato sulle persone. La partnership combina visione industriale e leadership tecnologica per promuovere progresso ed efficienza con responsabilità sociale, stabilendo un nuovo standard per il futuro dei trasporti.