RealPolitik, Mario Sechi: "La criminalità oggi è strettamente legata all'immigrazione incontrollata"

lunedì 24 novembre 2025
"La criminalità oggi è strettamente legata all'immigrazione incontrollata. Dati del Ministero dell'Interno. Gli stranieri sono protagonisti del 52% delle rapine, del 60% delle rapine per strada, del 61% dei furti con strappo, cioè gli scippi, del 69% dei furti con destrezza, del 43% delle violenze sessuali, del 39% dello spaccio di droga, del 24% dei furti d'auto, il 29% del contrabbando, il 23% degli omicidi volontari, e possiamo continuare... e sono solo il 9% del totale della popolazione. Non abbiamo ancora quel fenomeno di immigrazione di massa che hanno la Francia, la Germania e altri Paesi". Mario Sechi, ospite a Real Politik da Tommaso Labate, fotografa il quadro della criminalità in Italia. 

