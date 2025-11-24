Cinema, ecco tutte le novità in arrivo

Una comoda poltrona e il grande schermo, una coppia che vince sempre. Film in arrivo ce ne sono tanti, ma ne suggerisco alcuni che sicuramente incontreranno desideri e racconti capaci di farvi sognare...almeno al cinema. Dal 18 dicembre, distribuito da Movies Inspired arriva nei cinema “Monsieur Aznavour”, di Mehdi Idir e Grand Corps Malade. Per gli appasionati del Mitico Aznavour, è un'esperienza bellissima. Sul grande schermo, scorre la sua vita, dall'infanzia vissuta in povertà alla sua acesa internazionale nel mondo musicale. Si racconteranno trionfi e fallimenti vissuti da Parigi a New York, seguendo il percorso di un artista unico e inimitabile. Oltre a qualche film natalizio già segnalato, in uscita a dicembre c'è il bellissimo documentario del Premio Oscar Giuseppe Tornatore, mentre il 27 novembre nei cinema “Die My Love”di Lynne Ramsay con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson. Ambientato nell'America rurale racconta la storia di Grace e Jackinson che vivono una storia d'amore, per lei, talmente grande, da volerne fare un romanzo. Ma la vita riserva sempre delle sorprese, anche dopo la nascita del loro primogenito.

Dopo gli Auguri per il Nuovo Anno, passiamo al 2026 con “Il Diavolo veste Prada 2, in uscita dal 29 aprile. A quasi 20 anni dal primo film, mai dimenticato, le donne tornano a “combattere”per mantenere il brillante posto che si erano conquistate. Sullo schermo ancora Meryl Steep e Anna Hathaway che si confronteranno nelle eleganti strade di New York City e negli uffici di Runway. Diretto da David Franke sarà un vero coupe de froide. Nel cast anche Kenneth Branagh e Simone Ashley. Intanto, il 21 novembre a Parigi, sul ponte Neuf, sono terminate le riprese del film di Francesco Bruni “Il profilo dell'altra”, con Pilar Fogliatti e Ginevra Francesconi. Tratto dal romanzo di Irene Graziosi , (il soggetto è di Bruni), racconta la storia di Antonia e Cecilia. La prima, 30 anni, ha pubblicato un libro molto apprezzato, l'altra ha solo 18 anni ed è della Milano bene Tra le due l'incontro è fatale: nasce una relazione appassionante, che le renderà donne diverse. Dal 22 gennaio, ( a Natale in America) torna sul grande schermo il giovane attore più amato negli Stati Uniti Timothèe Chalament, al cinema con l'attesissimo “Marty Supreme”, (sogna in grande), di Josh Safdie. Con lui, Gwyneth Paltrow. Per Timothèe un'interpretazione tra le migliori, dove l'attore che ha il ruolo di Marty Monser, un venditore di scarpe in una NewYork degli anni '50.