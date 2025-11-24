A Dinsneyland Paris apre l'area dedicata a Frozen

Il parco divertimenti di Disneyland Paris si trasforma e inaugurerà il 29 marzo 2026 la nuova area dedicata al mondo di Frozen, la saga dei film tra i più amati dai bambini. L’annuncio è arrivato nella serata di lunedì 24 novembre. Non solo: il secondo parco - ex Walt Disney Studios - prenderà il nome di “Disney Adventure World” quasi duplicando la sua superficie iniziale e garantendo agli ospiti nuove esperienze senza precedenti. Le nuove attrazioni mirano a trasportare trasportare i visitatori negli universi più amati di Disney, Pixar e Marvel. Punto focale della trasformazione è appunto l'attesissimo World of Frozen. Il Regno di Arendelle, ricreato a grandezza naturale, includerà una nuova attrazione per famiglie, uno spettacolo diurno, gli incontri con le Regine Anna ed Elsa e interazioni con personaggi iconici come Olaf.

L'esperienza sarà completata da taverna e boutiques a tema. Disney Adventure World sarà formato da tre spettacolari aree: World of Frozen, Worlds of Pixar e Marvel Avengers Campus a cui si aggiungerà, in un secondo momento, un quarto mondo ispirato al classico film d'animazione Disney, Il Re Leone. Tra le novità principali è prevista l'apertura di Adventure Way, un maestoso viale principale ricco di intrattenimento, un’attrazione ispirata al film Disney Rapunzel e quattordici nuovi punti di ristoro. Ci sarà inoltre un nuovo lago chiamato Adventure Bay che tutte le sere farà da sfondo ad un inedito spettacolo serale. Dice Natacha Rafalski, presidente di Disneyland Paris: “Il 29 marzo 2026 segnerà un momento storico per Disneyland Paris con la trasformazione del nostro secondo parco in Disney Adventure World e l'apertura della sua spettacolare espansione, incluso World of Frozen. Con questo passo, proseguiamo la trasformazione più ambiziosa della nostra Destinazione. Stiamo superando i limiti dello storytelling per invitare i nostri visitatori a vivere le proprie avventure negli straordinari mondi dei film Disney, Pixar e Marvel. È una nuova era per la principale Destinazione turistica d'Europa, ricca di storie sempre più immersive, emozioni più intense e momenti indimenticabili” All’interno di World of Frozen ogni singolo dettaglio è stato meticolosamente progettato per ricreare le scene e i luoghi iconici del film Disney Frozen, una delle storie più amate.

Ad animare il villaggio di Arendelle, ci sarà The Snowflower Festival, uno spettacolo inedito e unico nel suo genere. Dal punto di vista architettonico, i visitatori scopriranno il maestoso Palazzo di Ghiaccio di Elsa, arroccato sulla Montagna del Nord, alta ben 36 metri. Ai piedi del monte si estende il villaggio di Arendelle, con la sua vivace piazza, gli edifici colorati di ispirazione nordica e specchi d'acqua scintillanti. Gli abitanti del villaggio, accompagnati da una reinterpretazione sinfonica delle canzoni iconiche dei film diffusa in tutta l'area, guideranno gli ospiti verso la Baia di Arendelle, la Fontana dell'Amicizia e il Castello di Arendelle. Anche il paesaggio, ispirato ai panorami scandinavi e arricchito dalla presenza di conifere, betulle e faggi, contribuirà a ricreare l'atmosfera delle ambientazioni dei film d'animazione. I visitatori avranno l'opportunità unica di incontrare le regine Anna ed Elsa in un incontro regale nel Castello di Arendelle. Successivamenre, le celebrazioni continueranno nella Baia con "A Celebration in Arendelle", uno spettacolo di circa quindici minuti presentato più volte al giorno. Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e gli abitanti saranno a bordo di tre maestose navi vichinghe.