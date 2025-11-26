MFE - MEDIAFOREUROPE entra nel gruppo Impresa, leader dei media in Portogallo

MFE–MEDIAFOREUROPE ha acquisito una partecipazione del 32,9% in Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., gruppo multimediale leader dei media in Portogallo, editore delle reti televisive SIC e di pubblicazioni digitali e di carta stampata, tra cui il settimanale Expresso.

MFE amplia così la propria presenza nella penisola Iberica e in Europa, arrivando a operare in sei Paesi: Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e, appunto, Portogallo. L’investimento – che non prevede una quota di controllo – nasce da una logica industriale e di collaborazione con la famiglia Balsemão, storici azionisti di Impresa, con l’obiettivo di sviluppare un progetto comune di lungo periodo. La collaborazione partirà da subito, dalla raccolta pubblicitaria allo sviluppo della piattaforma digitale. Il Portogallo è per MFE un mercato in linea con la visione di media company europea, capace di valorizzare le produzioni locali e di crescere attraverso piattaforme digitali e nuove tecnologie.

“Con questa operazione MFE amplia il proprio raggio d’azione editoriale e commerciale all’intera penisola iberica - spiega Pier Silvio Berlusconi, CEO di MFE–MEDIAFOREUROPE -. I grandi investitori pubblicitari considerano infatti Spagna e Portogallo come un unico bacino. E grazie a questa nuova partnership con impresa e a Mediaset España, miglioreremo ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato europeo. Impresa è un’azienda familiare con una lunga tradizione nei media. Da oggi lavoreremo insieme per un nuovo sviluppo con spirito imprenditoriale e concretezza. Tant’è vero che partiremo immediatamente con collaborazioni operative: raccolta pubblicitaria e piattaforma digitale. La partnership di MFE con Impresa è un ulteriore passo che consolida il nostro progetto europeo: con il Portogallo diventano sei le nazioni in cui il Gruppo opera.”

“Ringrazio Pier Silvio Berlusconi e tutto il team di MFE–MEDIAFOREUROPE per la fiducia e per lo spirito di collaborazione con cui è stato costruito questo accordo - commenta Francisco Pedro Balsemão, CEO di Impresa -. Siamo orgogliosi di entrare a far parte del principale gruppo europeo dei media, condividendo una visione che mette al centro contenuti di qualità, produzione locale e innovazione tecnologica. Impresa porta in questo progetto la propria esperienza e il profondo legame con il Portogallo, con l’obiettivo di generare valore per tutte le parti coinvolte”.