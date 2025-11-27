ITALO STARS CUP: il primo torneo di calcio dedicato alle persone di Italo, dove i dipendenti giocano insieme alle leggende dello sport

Si è svolta la prima edizione della Italo Stars Cup, il torneo calcistico aziendale che ha visto le persone di Italo scendere in campo affiancate da grandi campioni del passato di Roma e Lazio.

A sfidarsi sono state sei squadre composte da dipendenti Italo, supportati da leggende del calcio come “Pluto” Aldair, storico difensore giallorosso tra il 1990 e il 2003, Stefano Fiore, vincitore della Coppa Italia 2003-2004 con la Lazio, Simone Perrotta, protagonista alla Roma tra il 2004 e il 2013, e Diego Perotti, in maglia giallorossa dal 2016 al 2020. A rendere la giornata ancora più speciale, la premiazione affidata a Bruno Conti, icona del calcio mondiale e Campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 1982.

L’evento è stato pensato come momento di team building e condivisione, per rafforzare i valori di uguaglianza, rispetto e collaborazione, gli stessi che Italo promuove ogni giorno.

“Una giornata di sport e di condivisione. Un’occasione di team building per i nostri dipendenti, con la partecipazione di grandi campioni sportivi. Crediamo in simili attività, che rappresentano momenti di inclusione e confronto. Lo sport, del resto, è un veicolo di valori sani quali uguaglianza e rispetto, gli stessi che portiamo avanti quotidianamente in azienda” ha commentato Maura Bonanni, Responsabile People Care, Workplace Experience & Quality Management di Italo.