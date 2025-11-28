Libero logo
Christopher Dän: il fondatore di Dan Ink che sta rivoluzionando i fatturati nel mondo tattoo

venerdì 28 novembre 2025
2' di lettura

Molti guardano ai risultati raggiunti dal brand Dan Ink, ma non tutti hanno davvero compreso la portata dei numeri che sta generando. Il motivo è semplice: chi non conosce il mercato tattoo tende a valutarlo con i parametri dei settori tradizionali. Peccato che questo modello non sia applicabile.

Il mondo del tatuaggio non funziona acquistando una materia prima e rivendendola con un margine. È esattamente l’opposto: si vende un manufatto artistico di altissima qualità. Non si compra e si rivende: si produce valore puro. Ed è questo che rende il settore uno dei più profittevoli nel panorama imprenditoriale moderno.

Il risultato è un dato che nel retail convenzionale è praticamente introvabile: uno store Dan Ink, lavorando a regime, arriva a margini fino al 50% di utile sul fatturato. A livello di business fisico, numeri così non esistono in altri settori comparabili.

L’esempio più evidente arriva dalla casa madre del brand: lo store di Monza. Un punto vendita che da anni viaggia su medie annuali comprese tra i 650.000 e gli 800.000 euro. Un fatto già noto agli addetti ai lavori. La vera notizia è però un’altra: anche gli store affiliati, pur essendo appena entrati nel mercato e ancora lontani dalla piena capacità operativa, hanno già raggiunto risultati sorprendenti.

Il caso più emblematico è Dan Ink Brescia, il primo punto vendita affiliato del gruppo: senza essere ancora a pieno regime, nel suo primo anno si avvicina già ai 300.000 euro di fatturato.

Questi numeri spiegano perché il brand continua a crescere, ad attrarre investitori e a consolidare una rete retail che sembra non avere rallentamenti. Dan Ink Group non sta soltanto rafforzando la propria presenza sul territorio italiano, ma sta creando un impatto sociale concreto: posti di lavoro, formazione, nuove professionalità, stabilità per nuove famiglie.

In un’Italia dove molte attività commerciali chiudono e i settori tradizionali vivono una fase di incertezza, il modello ideato da Christopher Dän rappresenta un fenomeno economico e sociale controcorrente: crea fatturato, offre prospettive di carriera e continua ad aumentare il proprio peso nel mercato.

Un caso imprenditoriale raro e destinato ad attirare ancora attenzione: i numeri parlano, e raccontano di un brand che ha trasformato il tatuaggio in un vero asset economico. E se questo è solo l’inizio, il mercato dovrà presto adattarsi a una nuova realtà.

Redazione
