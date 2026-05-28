Jannik Sinner, toilet break da 3 a 10 minuti: cosa è successo davvero?

Dopo il malessere, la partita si è trasformata in un vero e proprio calvario per l'altoatesino che, per alcuni tratti, faticava persino a muoversi. Al termine del terzo set, perso 7-5, Sinner - che era già rientrato per qualche minuto negli spogliatoi durante il decimo game (sotto 0-40 sul suo servizio) spiegando alla giudice di sedia e successivamente al fisioterapista di sentirsi disidratato - ha provato, senza successo, a sfruttare il toilet break a sua disposizione per riprendersi.

Sembrava fatta, ma sul 6-3 6-2 5-1 Jannik Sinner è stato colpito da un improvviso malore che ha clamorosamente ribaltato l'esito del match contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo . Il numero uno del mondo, stroncato dal caldo, è stato dunque eliminato al secondo turno del Roland Garros , l'unico Slam che Jannik non ha ancora conquistato.

La "pausa", durante la quale Jannik ha provato a migliorare la propria condizione, è durata ben dieci minuti (nonostante il limite per il toilet break sia di tre minuti), ma non ha prodotto l'effetto desiderato. Sinner, infatti, è tornato in campo ancora affaticato e lontano anni luce dal suo solito livello, permettendo al 24enne argentino di chiudere rapidamente il match con un doppio 6-1.

L'uscita di scena del tennista italiano numero uno del mondo interrompe una striscia di 30 vittorie consecutive. Negli ultimi mesi, Jannik ha vinto cinque Masters 1000 consecutivi, due sul cemento (Indian Wells e Miami) e tre sulla terra rossa (Montecarlo, Madrid e Roma).