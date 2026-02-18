FIERA MILANO ACCELERA LO SVILUPPO DEI SERVIZI INTEGRATI RAFFORZANDO L’OFFERTA PER GLI ESPOSITORI

Fiera Milano S.p.A. (“Fiera Milano” o il “Gruppo”) comunica di aver sottoscritto in data odierna un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% del capitale di Stipa S.p.A., società italiana leader nella progettazione e realizzazione di allestimenti fieristici personalizzati di alta gamma, attiva anche negli allestimenti per eventi corporate e nel segmento retail e showroom. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nell’attuazione del Piano Strategico 2024-2027, rafforzando il posizionamento di Fiera Milano come fornitore integrato di servizi e ampliando la presenza nel mercato degli stand personalizzati e dei servizi collegati, facendo leva sulla dimensione e sui tassi di crescita elevati di questi segmenti e sostenendo l’evoluzione dell’offerta del Gruppo verso un modello di one-stop-shop di servizi per espositori e visitatori.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato: “L’operazione con Stipa rappresenta un passaggio strategico nella trasformazione di Fiera Milano in una piattaforma sempre più completa e capace di accompagnare i clienti lungo l’intero percorso di partecipazione a un evento. Non si tratta solo di ampliare il perimetro delle attività, ma di arricchire la qualità e la profondità della nostra proposta, integrando competenze distintive nella progettazione e realizzazione di spazi ad alto valore aggiunto. Il mercato sta evolvendo verso format espositivi sempre più esperienziali e su misura: per questo riteniamo fondamentale mettere a disposizione delle aziende un partner solido, in grado di coniugare visione progettuale, capacità esecutiva e presenza internazionale. L’ingresso di Stipa ci consente di fare un salto dimensionale e qualitativo in questa direzione. Unendo l’expertise e la reputazione costruite da Stipa in oltre cinquant’anni di attività con la forza del nostro network e delle nostre manifestazioni, potremo sviluppare nuove opportunità di business, rafforzare la competitività del Gruppo e generare valore sostenibile nel medio-lungo periodo.

L’operazione si inserisce nell’esecuzione del Piano Strategico 2024–2027, che sta avanzando positivamente: la solida performance organica e la crescente visibilità sulle manifestazioni dell’ultimo trimestre ci spingono a ritenere ragionevole un potenziale superamento delle aspettative di guidance per il 2025; il trend migliorativo pone inoltre le basi per una solida partenza nel 2026, supportata anche dalle performance positive legate alle attività delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina”. L’Amministratore Delegato di Stipa, Sandro Stipa, ha commentato: “Con l’ingresso di Fiera Milano nel Capitale di Stipa, si apre una nuova fase nella storia della Società. Il primo pensiero va a mio padre che ha fondato l’azienda nel 1967 e che, con grande lungimiranza e modernità, si pose il tema del passaggio generazionale quando aveva appena 54 anni, favorendo ed accompagnando l’ingresso di noi figli per garantire continuità e sviluppo nel lungo termine. Oggi la Stipa affronta un nuovo parziale cambiamento, sempre nel segno della continuità, al fine di cogliere le opportunità che le sinergie commerciali, organizzative e finanziarie con Fiera Milano potranno offrire per generare maggior valore e consolidare il posizionamento competitivo nel mercato. Il mio ringraziamento va alla mia famiglia che mi ha sempre supportato, ed a tutti miei collaboratori e consulenti che hanno contribuito a realizzare una realtà capace di destare l’interesse da parte di un Gruppo così rilevante nel settore. Con tutti loro continueremo a crescere e rafforzare l’azienda”.

Stipa: partner industriale di riferimento negli allestimenti personalizzati Fondata nel 1967 e attiva nel settore degli allestimenti dagli anni 90, Stipa è oggi una realtà di riferimento nel panorama italiano per la realizzazione di allestimenti fieristici personalizzati di fascia alta. La società opera anche negli allestimenti per eventi corporate e nel segmento dell’arredamento e dei progetti retail e showroom. Nel 2025 Stipa prevede un valore della produzione pari a circa 15 milioni di euro, con un EBITDA di circa 3 milioni di euro e una marginalità EBITDA nell’intorno del 20%, tra le più elevate nel settore degli allestimenti. La società presenta inoltre una posizione finanziaria netta positiva (cassa netta) pari a circa 2,5 milioni di euro. Razionale strategico e sinergie dell’operazione L’acquisizione consente a Fiera Milano di accelerare l’espansione nel segmento dei servizi integrati, rafforzando il presidio della catena del valore e creando nuove opportunità di crescita in Italia e all’estero. In particolare, l’operazione permetterà di: ⎯ ampliare l’offerta di servizi di allestimento nei quartieri fieristici, sia all’interno del quartiere di Fiera Milano sia in altri quartieri nazionali e internazionali, con copertura del segmento degli allestimenti personalizzati di fascia medio-alta; ⎯ integrare capacità produttive, know-how progettuale e competenze operative specializzate, valorizzando una realtà caratterizzata da elevata efficienza e marginalità; ⎯ incrementare la penetrazione nel segmento degli allestimenti fuori quartiere, facendo leva sull’autorevolezza del marchio e sulle relazioni consolidate di Stipa nel mercato; ⎯ estendere l’offerta di allestimenti personalizzati agli eventi corporate, istituzionali e nei grandi eventi; ⎯ rafforzare il posizionamento di Fiera Milano come one-stop-shop di servizi per espositori. L’operazione consentirà l’attivazione di significative sinergie commerciali e industriali a supporto della crescita, grazie a un go-to-market congiunto e all’integrazione delle attività di sviluppo business, oltre al rafforzamento del supporto commerciale e relazionale del Gruppo anche a livello internazionale. Le sinergie saranno ulteriormente sostenute dalla valorizzazione delle relazioni corporate e istituzionali – anche attraverso il centro congressi Allianz MiCo – con lo sviluppo progressivo di soluzioni dedicate ai grandi eventi.

Struttura dell’Operazione, modalità di finanziamento e governance L’operazione prevede l’acquisizione del 51% di Stipa per un corrispettivo pari a circa 12,1 milioni di euro, da corrispondersi alla data di closing e soggetto a un meccanismo di aggiustamento del prezzo in funzione della posizione finanziaria netta, sulla base di una valorizzazione che implica un Enterprise Value del 100% pari a circa 23,8 milioni di euro. L’accordo prevede inoltre meccanismi di opzione per l’eventuale acquisizione delle restanti quote detenute dagli attuali azionisti, esercitabili in più finestre temporali successive. L’intesa assicura continuità manageriale e operativa: ⎯ l’attuale management resterà alla guida della società; ⎯ è prevista una governance con un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, con maggioranza designata da Fiera Milano; ⎯ sarà istituito un comitato commerciale operativo congiunto per coordinare lo sviluppo delle attività. L’operazione sarà finanziata tramite risorse di cassa disponibili ed è attesa perfezionarsi nel primo trimestre 2026.