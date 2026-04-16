Tiger Woods allo sbando tra alcol, scandali e incidenti: com'è ridotto oggi

Non è semplice essere Tiger Woods. O perlomeno così sembra. Sportivo sublime, tra i più forti della storia dello sport in generale, uno di quelli che conosci anche se non hai mai avuto una mazza del suo sport, il golf, in mano. Quegli sportivi che magari non hai mai neanche visto fare uno swing ma che non puoi non conoscere, per fama, popolarità. Uno di quelli il cui nome arriva prima della personae con sé porta successi, fama e tormenti. La sua storia è stata fuori scala fin dall’inizio. Nasce Eldrick Tont Woods, nel 1975, cresce con il golf come destino scritto, guidato dal padre Earl, che ne intuisce subito il talento e lo costruisce con metodo quasi ossessivo, chiamandolo Tiger come un commilitone conosciuto in Vietnam. A 21 anni vince il Masters di Augusta con dodici colpi di vantaggio, il più giovane di sempre, il primo non bianco a riuscirci, un risultato che rompe schemi tecnici e culturali. Da lì in poi oltre cento vittorie tra professionisti, settimane da numero uno che si accumulano, un dominio che cambia il golf, portandolo fuori dai circoli chiusi e lo trasforma in spettacolo.

Anche i numeri economici raccontano meglio di ogni parola questa dimensione. Woods ha generato oltre 1,8 miliardi di dollari in carriera, più di 2,7 se attualizzati, diventando uno dei pochissimi atleti miliardari, secondo solo a Michael Jordan. Meno del 10% arriva dai premi sul campo, circa 121 milioni dal PGA Tour (comunque il più vincente), mentre la maggior parte nasce da sponsorizzazioni e investimenti, da Nike a Rolex, fino a vari progetti imprenditoriali. Poi però c’è l’altra faccia, quella che rende la sua storia meno lineare e più vera. Infortuni, scandali, cadute. Il ginocchio nel 2008, il crollo mediatico del 2009 con i tradimenti e le scuse pubbliche, l’arresto del 2017 per guida in stato alterato, legato a un mix di farmaci. Episodi che incrinano l’immagine e che si intrecciano con un fisico sempre più fragile, ginocchia e schiena logorati da anni di Il momento più drammatico arriva nel 2021, quando un incidente stradale in California rischia di costargli la gamba destra. Fratture multiple, interventi, una carriera che sembra finita.