Benzina, bollette e mutui: la guerra in Iran costa fino a 1.000 euro a famiglia. Alessio Ippolito: “Ecco come gli italiani possono difendere i risparmi”

La guerra in Iran non si combatte solo nel Golfo Persico. Si combatte nei distributori di benzina, nelle bollette di luce e gas, nelle rate del mutuo, nel carrello della spesa. A sei settimane dall'inizio dell'operazione Epic Fury e con il blocco navale dei porti iraniani annunciato da Trump lunedì scorso, il conto per le famiglie italiane è già salato — e rischia di peggiorare.

I numeri parlano chiaro: considerando una percorrenza di 10.000 chilometri annui, un automobilista italiano spende oggi circa il 7% in più rispetto alle previsioni pre-conflitto. Ma è il diesel a registrare il rincaro più pesante: un aumento del 26% pari a 249 euro in più. Per gli autotrasportatori il colpo è ancora più duro: una tratta di 3.000 chilometri oggi costa 339 euro in più di quanto costava il 27 febbraio. E questo nonostante il taglio delle accise introdotto dal governo, che ha tamponato ma non risolto il problema.

Sulle bollette il quadro non è migliore. Nomisma Energia stima un aumento del 15% sulle tariffe del gas a partire dal 1° aprile e dell'8-10% sull'elettricità nel secondo trimestre. Chi ha una tariffa indicizzata — cioè agganciata ai prezzi all'ingrosso del TTF di Amsterdam, dove il gas è passato da 32 a oltre 55 euro al megawattora in meno di una settimana dopo l'inizio del conflitto — ne sta già sentendo gli effetti. I 5 miliardi stanziati con il Decreto Bollette 2026 rischiano di essere insufficienti.

Poi ci sono i mutui. Nella riunione di marzo la BCE ha scelto di non intervenire sui tassi, ma le rate dei variabili hanno ripreso a salire. Se l'inflazione dovesse consolidarsi sopra il 2,5% — scenario che l'OCSE considera probabile — la rata di un mutuo variabile standard potrebbe aumentare di quasi 50 euro al mese. E sullo sfondo, la RC auto: si parla di un possibile rincaro del 15%, analogo a quello registrato nei dodici mesi successivi alla guerra in Ucraina. A conti fatti, per una famiglia media italiana l'aggravio complessivo può arrivare a sfiorare i 1.000 euro nel 2026.

Un'economia che rallenta sotto il peso dell'energia

I rincari al dettaglio sono la punta visibile di un iceberg macroeconomico ben più preoccupante. Confesercenti, insieme al Centro Europa Ricerche, ha certificato che lo shock energetico ha dimezzato le previsioni di crescita del PIL italiano per il 2026. Il dato aggiornato è impietoso: +0,4%, con 9,7 miliardi di euro in meno rispetto allo scenario pre-bellico. I consumi rallentano per 3,9 miliardi, gli investimenti crollano di 7,7 miliardi. Parte dell'urto viene assorbito dalla riduzione del risparmio delle famiglie.

L'OCSE ha tagliato le prospettive di crescita globale a +2,9%, cancellando la revisione al rialzo che a dicembre sembrava acquisita. L'inflazione nei paesi del G20 è attesa al 4%, un punto e mezzo sopra le stime precedenti. La BCE ha rivisto al rialzo al 2,6% l'inflazione dell'Eurozona e ridotto allo 0,9% le aspettative di crescita del PIL dell'area euro. L'Italia è fanalino di coda tra le grandi economie europee.

Il presidente del Consiglio Meloni ha evocato la possibilità di una risposta europea simile a quella della pandemia, ma per ora gli interventi restano frammentari. Il taglio delle accise è una misura temporanea che non affronta il problema strutturale. E mentre la diplomazia cerca un accordo che sembra ogni giorno più lontano — i negoziati di Islamabad sono falliti venerdì, il blocco navale è scattato lunedì — le famiglie italiane devono fare i conti con una realtà che erode il loro potere d'acquisto mese dopo mese.

La domanda che nessuno pone: dove mettere i risparmi?

In mezzo alla cronaca dei rincari, c'è una domanda che il dibattito pubblico tende a trascurare ma che milioni di risparmiatori italiani si pongono concretamente: come proteggere il patrimonio in un contesto di inflazione in risalita, tassi incerti e mercati volatili?

L'oro ha già dato una risposta parziale: è ai massimi storici, intorno ai 4.735 dollari l'oncia, sostenuto dagli acquisti delle banche centrali e dalla domanda di beni rifugio. Ma non è l'unico asset che sta attirando flussi. I BTP a lunga scadenza, con rendimenti tornati sopra il 3,85%, offrono una protezione dall'erosione del potere d'acquisto che in un contesto di inflazione al 2-3% torna ad essere rilevante. I fondi di investimento orientati alle materie prime stanno registrando afflussi significativi.

E poi c'è un dato che ha sorpreso molti osservatori: durante le sei settimane di conflitto, Bitcoin — l'asset che il senso comune collocherebbe nella categoria "speculazione pura" — ha tenuto meglio delle Borse tradizionali. Non ha fatto nuovi massimi, ma non è crollato. Ha mantenuto i suoi livelli chiave mentre l'S&P 500 perdeva il 6% e l'oro subiva la peggiore correzione settimanale dal 1983. Un comportamento che gli analisti attribuiscono alla crescente presenza di investitori istituzionali — fondi pensione, ETF regolamentati, corporate treasury — che ha modificato in profondità la struttura del mercato.

L'analisi dell'esperto Alessio Ippolito: diversificare con metodo, non con paura

A inquadrare il tema è Alessio Ippolito , giornalista finanziario, imprenditore digitale dal 2008 e fondatore di un network di testate specializzate in finanza personale e investimenti — tra cui TradingOnline.com e Criptovaluta.it, quest'ultima considerata la principale testata italiana del settore crypto. Autore per Investing.com, bestseller su Amazon con il manuale "Trading Online, Bitcoin e Crypto: Da ZERO a Trader PRO" e Popular Investor Champion su eToro, Ippolito ha analizzato di recente su Economy Magazine le ripercussioni della crisi di Hormuz sui mercati e le strategie per navigare la tempesta.

«Il problema vero degli italiani non è il rincaro della benzina di questa settimana — quello è il sintomo», osserva Ippolito. «Il problema è che l'inflazione sta tornando a erodere il potere d'acquisto in modo silenzioso, e chi tiene i risparmi fermi sul conto corrente sta perdendo soldi ogni mese senza rendersene conto. Quando l'inflazione è al 2% e il conto ti rende lo 0,1%, stai perdendo quasi il 2% all'anno in termini reali. Moltiplicalo per cinque anni e il conto è presto fatto».

Per Ippolito, la chiave è la diversificazione consapevole. «Non esiste un unico asset che protegge da tutto. L'oro funziona, ma ha i suoi cicli — a marzo ha perso il 15% in una settimana, a dimostrazione che neanche il bene rifugio per eccellenza è immune dalla volatilità. I BTP offrono rendimento ma espongono al rischio tassi. Gli asset digitali come Bitcoin hanno dimostrato una resilienza che ha sorpreso molti durante questa crisi, ma restano volatili e adatti solo a una quota marginale del portafoglio. La risposta non è scegliere l'uno o l'altro: è costruire un portafoglio diversificato, coerente con il proprio profilo di rischio e con un orizzonte temporale chiaro. E soprattutto — questo lo ripeto ai miei lettori ogni settimana — informarsi prima di investire. La prima difesa contro l'erosione del patrimonio è l'educazione finanziaria. La seconda è avere un piano e rispettarlo, senza farsi condizionare dal panico».

Il nodo della consapevolezza

La riflessione di Ippolito tocca un punto che i dati confermano. Secondo l'ultimo rapporto CONSOB sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, oltre il 30% della ricchezza finanziaria privata è depositata in conti correnti e depositi a vista — la forma di risparmio più esposta all'erosione inflazionistica. In un contesto in cui l'inflazione torna a mordere per effetto di shock esogeni come la guerra nel Golfo, quei risparmi perdono valore in termini reali senza che il titolare se ne accorga.

Il paradosso è che gli strumenti per proteggersi esistono e sono accessibili — dai titoli di Stato ai fondi bilanciati, dalle polizze rivalutabili agli ETF diversificati per area geografica e asset class. Ma la barriera d'ingresso non è economica: è informativa. In un paese dove l'alfabetizzazione finanziaria resta tra le più basse d'Europa, la differenza tra chi subisce l'inflazione e chi si attrezza per gestirla passa dalla qualità dell'informazione a cui si ha accesso.

È probabilmente questa la ragione per cui testate specializzate come quelle del network fondato da Ippolito — che conta complessivamente oltre 30 milioni di lettori negli ultimi due anni — registrano una crescita costante anche in fasi di mercato negative. Quando i prezzi salgono, i mutui aumentano e i risparmi si erodono, la domanda di informazione finanziaria qualificata non diminuisce. Aumenta.

La guerra in Iran, con il suo carico di incertezza e rincari, sta ricordando agli italiani una lezione che le crisi precedenti — dalla pandemia alla guerra in Ucraina — avevano già insegnato: delegare la gestione dei propri risparmi all'inerzia, lasciandoli fermi su un conto corrente in attesa che la tempesta passi, non è prudenza. È un costo.