Jannik Sinner fuori controllo al party: mai visto così

Il trionfo a Montecarlo, e il ritorno al posto di numero 1 del seeding su Carlos Alcaraz (sconfitto in due set in finale), andava festeggiato al meglio. Così domenica sera Jannik Sinner ha fatto capolino nel ristorante di Flavio Briatore , assieme alla fidanzata Laila Hasanovic, passando una bella e spensierata serata. Intanto un video è emerso ed è diventato virale sui social. Sinner è seduto al tavolo del ristorante Cipriani di Montecarlo insieme alla fidanzata Laila, al team e ad alcuni amici, tra cui Alessandro Benetton . Il clima è quello delle grandi occasioni, tra sorrisi, applausi e cori improvvisati.

“Sinner? Per me il favorito a Parigi è oramai lui, ha staccato Alcaraz”. Lo dice sicuro Corrado Baraz...

Nel filmato, il campione azzurro si lascia andare con naturalezza, cantando insieme agli altri sulle note di “We are the champions”. Un momento spontaneo, lontano dalla tensione della competizione, nel quale l’eco della vittoria è ancora fortissima e si percepisce anche dall’energia del gruppo che lo circonda. Il successo di Montecarlo non è stato solo un trofeo in più, ma un’affermazione importante che conferma la crescita costante del tennista altoatesino. Sui social il video ha raccolto migliaia di interazioni in poche ore, con tanti tifosi che hanno voluto condividere l’entusiasmo del momento. Tra i commenti più frequenti si leggono messaggi come: “Ti meriti tutto questo” e "Che spettacolo”.

Alla bella notizia se ne è aggiunta un’altra mercoledì: il ritiro di Carlos Alcaraz dall'Atp 500 di Barcellona, dove lo spagnolo lo scorso anno era arrivato in finale sconfitto da Holger Rune, permette a Sinner di poter arrivare a Roma come numero uno al mondo. Alcaraz avrebbe potuto tornarci solo in caso di successo a Madrid. Ora Jannik può volare nella Capitale più spensierato, dato che la classifica Atp sarà aggiornata il 4 maggio.