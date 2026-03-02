Le 12 fatiche dell'Intelligenza Artificiale: chi sta addestrando chi?

Ci hanno detto che l'Intelligenza Artificiale è il nuovo motore del progresso, che aumenterà la produttività, semplificherà la vita e renderà tutto più efficiente. Forse è vero eppure c'è una domanda che raramente viene posta, una domanda scomoda che tutti sembrano voler evitare: stiamo addestrando le macchine o stiamo piuttosto addestrando noi stessi ad accettarle senza discuterle? Le dodici fatiche dell'AI non sono un problema per ingegneri, bensì prove per la nostra maturità collettiva. Non riguardano il software ma qualcosa di più profondo, ovvero il modo in cui una società decide di usare la propria potenza. Come Ercole dovette affrontare mostri e imprese impossibili per conquistare la sua umanità, così noi siamo chiamati a misurarci con sfide che definiranno chi saremo.

Prima soglia: le illusioni da abbattere

La prima fatica è il Leone di Nemea, vale a dire l'illusione dell'invincibilità tecnologica. Si tratta del mito secondo cui l'algoritmo sarebbe neutrale, oggettivo e superiore al giudizio umano, per cui se lo dice il modello dev'essere necessariamente vero. Tuttavia la pelle dei numeri è impenetrabile solo in apparenza, poiché dietro ogni dato c'è una scelta, dietro ogni scelta un criterio e dietro ogni criterio una visione del mondo. La neutralità, in definitiva, è spesso solo un travestimento del potere. Quando però iniziamo a scalfire quella pelle, scopriamo che i modelli non sono affatto lineari ed ecco, dunque, la seconda fatica: l'Idra di Lerna. Le crisi contemporanee non sono problemi isolati ma sistemi che reagiscono, organismi viventi che si adattano continuamente. Clima, instabilità finanziaria, pandemie e disuguaglianze si intrecciano in modo tale che quando tagli una testa ne spuntano immediatamente altre due. L'algoritmo ottimizza una variabile, ma il sistema complessivo si trasforma in modi imprevedibili e così le soluzioni rapide finiscono per produrre conseguenze lente. La complessità, insomma, non si lascia domare a colpi di calcolo.

In questo inseguimento permanente emerge la terza fatica ovvero la Cerva di Cerinea, che rappresenta il tempo perduto della comprensione. Viviamo infatti nell'epoca dell'accelerazione continua, fatta di risposte immediate, decisioni in tempo reale e performance costante. Eppure capire richiede lentezza, richiede pause e richiede soprattutto il coraggio di fermarsi. Senza tempo per interpretare, l'intelligenza si riduce a riflesso automatico e una società, che reagisce senza comprendere, è una società vulnerabile, esposta a ogni vento. Seconda soglia: il governo della potenza Il Cinghiale di Erimanto ci costringe a questo punto a una domanda scomoda: sappiamo davvero dominare la tecnologia senza distruggerci? Governare non significa bloccare l'innovazione ma darle limiti e il limite non è un freno ideologico né paura del nuovo, bensì una forma superiore di responsabilità. Senza confini, infatti, la potenza diventa travolgente e travolge anzitutto chi credeva di controllarla.

Ma anche se decidessimo di governare, ci troveremmo davanti a un altro ostacolo, ovvero il rumore. Le Stalle di Augia sono il nostro caos informativo, fatto di dati, contenuti, notifiche e testi generati automaticamente, un fiume di parole che non smette mai di scorrere. Non manca informazione, anzi ne abbiamo fin troppa. Quello che manca è l'orientamento. Ripulire non significa censurare ma costruire nuove ecologie della conoscenza perché senza filtri intelligenti l'abbondanza diventa paralisi. E quando il rumore si trasforma in conflitto, arrivano gli Uccelli del lago Stinfalo, vale a dire i bias algoritmici, le bolle informative e la polarizzazione crescente. La comunicazione potenziata dall'AI può infatti diventare un'arma, che colpisce senza lasciare tracce visibili, in quanto le narrazioni colpiscono più dei fatti e l'odio si diffonde più velocemente della verifica. Non si tratta di un difetto tecnico da correggere con una patch, bensì di una fragilità culturale, che nessun software può risolvere.

Terza soglia: integrare la visione A questo punto la domanda cambia radicalmente. Non basta sapere di più, serve capire meglio. Non basta sviluppare tecnologia, serve integrarla dentro una visione che dia senso al progresso. Il Toro di Creta rappresenta la forza tecnica allo stato puro. Per decenni abbiamo investito nel paradigma STEM, e giustamente, poiché era necessario in vista della produzione delle competenze essenziali. Tuttavia oggi non basta più, perché senza scienze sociali, diritto, comunicazione, arti ed economia, la tecnologia resta potente ma isolata, come un gigante cieco, che non sa dove andare. La tecnica senza cultura, in altre parole, diventa solitudine. Le Cavalle di Diomede ci mostrano invece cosa accade quando l'efficienza divora l'umano. Automazione, piattaforme e intelligenza artificiale vengono applicate al lavoro con l'unico obiettivo di ottimizzare e se il solo criterio diventa la produttività, la dignità rischia di trasformarsi in un effetto collaterale, un costo da tagliare nel prossimo trimestre. Infine la Cintura di Ippolita solleva la questione del potere. Chi decide le regole del digitale? Le grandi piattaforme? Gli Stati? I mercati? L'AI non è neutra perché è inserita in strutture di potere preesistenti e ignorarlo significa consegnare la governance ad altri rinunciando di fatto a decidere per sé.

L'ambiente invisibile A questo punto la questione non è più tecnica ma diventa politica, culturale e civile. L'Intelligenza Artificiale non è solo uno strumento che si usa e si ripone bensì un ambiente, che ci avvolge e che respiriamo senza nemmeno accorgercene. Sta diventando l'infrastruttura invisibile delle decisioni pubbliche e private poiché seleziona informazioni, suggerisce scelte e orienta comportamenti. E più diventa invisibile, più smettiamo di discuterla cosicché l'efficienza sostituisce il confronto e la velocità sostituisce il dubbio. Il rischio vero non è che le macchine diventino troppo intelligenti ma piuttosto che noi diventiamo troppo accomodanti. Le ultime tre fatiche: le più scomode I Buoi di Gerione ci parlano di educazione ovvero di scuola, università e formazione continua, l'intero sistema che prepara i cittadini di domani. Se continuiamo a formare specialisti incapaci di collegare tecnologia e società, diritto e algoritmi, economia e comunicazione, allora la delega sarà inevitabile. Un cittadino, che non comprende i sistemi che lo governano, è infatti un cittadino che li subisce e una classe dirigente, che non li comprende, è una classe dirigente che abdica al proprio ruolo.

I Pomi delle Esperidi riguardano invece l'immaginazione, un tema che sembra romantico nell'era dei dati, quasi fuori luogo, ma che in realtà non lo è affatto. Senza cultura, arti e pensiero critico, l'innovazione diventa mera ottimizzazione sempre più veloce, più economica e più automatizzata. Ma verso quale direzione? Se il futuro viene progettato solo da chi controlla l'infrastruttura tecnica allora non è un futuro condiviso ma un futuro imposto. Poi c'è Cerbero, il guardiano degli inferi, che rappresenta sorveglianza, profilazione e controllo. L'AI può certamente migliorare la sicurezza, rendere più efficienti i servizi pubblici e semplificare la vita quotidiana, ma può anche diventare lo strumento perfetto per una società del monitoraggio permanente, dove ogni gesto è tracciato e ogni scelta registrata. Il confine non è scritto nel codice ma nelle scelte politiche e nelle nostre reazioni. Se accettiamo tutto in nome della comodità, il prezzo lo scopriremo quando sarà troppo tardi per tornare indietro.

La domanda finale Ed è qui che la domanda iniziale diventa inevitabile, impossibile da eludere. Chi sta addestrando chi? Addestriamo l'Intelligenza Artificiale con i nostri dati, con ogni click, ogni ricerca e ogni preferenza ma nel farlo, stiamo contemporaneamente addestrando noi stessi alla semplificazione, all'immediatezza e alla delega. Ci abituiamo a chiedere risposte pronte invece di costruire domande complesse e ci abituiamo a fidarci del risultato invece di interrogare il processo.

Il pericolo non è una ribellione delle macchine, non è Skynet né HAL 9000, ma qualcosa di più sottile e più insidioso: una società che rinuncia lentamente al conflitto, al dubbio e alla responsabilità, una società che preferisce l'efficienza alla libertà di sbagliare.

Le dodici fatiche non sono dunque un esercizio teorico ma un test di maturità collettiva. Se non le affrontiamo, l'Intelligenza Artificiale non ci sostituirà, semplicemente ci ridimensionerà. Ci renderà più efficienti, forse, ma meno consapevoli e meno capaci di decidere per noi stessi. Prometeo ci ha dato il fuoco e oggi molti chiedono altro fuoco, più potenza, più accelerazione e più automatizzazione. Forse, però, è il momento di chiederci non quanta energia possiamo ancora liberare, ma se siamo abbastanza maturi per reggerla. Perché la vera rivoluzione non sarà tecnica, ma sarà la scelta di non delegare tutto e quella scelta,almeno per ora, non la può fare nessun algoritmo.