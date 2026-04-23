Elly Schlein attacca Maleoni da Formigli? "Forzatura incredibile", autogol: cosa dimentica

Ma tant'è. E così ecco che arriva il solito ritornello che avrete già sentito spesso in queste ore: "Quella del decreto sicurezza è stata da parte del Governo una forzatura istituzionale incredibile. Ma come gli è venuto in mente di fare una norma che piega la nobile professione dell'avvocato a fare l'esecutore della volontà del governo di turno per rimpatriare. Come gli è venuto in mente di fare una norma che incrina il rapporto di fiducia tra l'avvocato e la persona che assiste? Una norma che viola un principio costituzionale, quello del diritto alla difesa. Oltretutto, quando il Quirinale ha fatto i suoi rilievi, anziché fermarsi hanno tirato dritto costringendo l'aula a votare una norma incostituzionale per poi modificarla 2 minuti dopo".

Poi sposta il suo focus d'attacco sull'economia: "Nemmeno le politiche di austerità di Giorgia Meloni, con i tagli alla sanità pubblica, alla scuola, al trasporto pubblico locale, sono riuscite a farci uscire dalla procedura di infrazione europea. Giorgetti, anziché governare, costruisce scenari, oggi Giorgetti ha detto: 'se la guerra continua, questo paese nel 2026 sarà in recessione'. Quello che non dicono è cosa sta facendo questo governo per far finire questa guerra illegale voluta da Trump e Netanyahu". E anche qui dimentica che a creare danni è stato il suo alleato più forte con l'ok del Pd: Giuseppe Conte e la sciagurata misura del Superbonus. Altro da aggiungere?