Sondaggio Ghisleri a Porta a Porta, exploit di FdI: ecco dove vola Meloni

Clamoroso balzo in avanti di Fratelli d'Italia che smentisce ancora una volta la solita narrazione della sinistra. Stando all'ultimo sondaggio realizzato da Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta, il programma di approfondimento politico di Rai 1 condotto da Bruno Vespa, rispetto allo scorso 7 aprile FdI conquista addirittura lo 0,1%. Restando dalle parti della maggioranza di governo, troviamo Forza Italia in calo dello 0,2% che si attesta all'8,6%. Subito dopo c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio è stabile all'8,3%.
Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo sempre il Partito democratico in testa. La formazione politica guidata da Elly Schlein guadagna lo 0,2% e si colloca così al 22,5%. Subito dopo c'è il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte guadagna mezzo punto percentuale e si piazza quindi al 12,2%. Infine, Alleanza Verdi e Sinistra. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sono stabili al 6,5%.
Sondaggio Tecnè, FdI non si ferma più: altro balzo, le ultime cifreFratelli d'Italia si conferma ancora una volta il partito più apprezzato dagli italiani. A certificarlo &egra...
Capitolo cosiddetti partiti "minori". Stabile anche Alleanza Verdi al 6,5%, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al 3,6% (+0,2%), Azione è al 3% (-0,2%) e Italia Viva al 2,5% (+0,1%). Infine +Europa è all'1,7% e cede lo 0,2% mentre Noi Moderati è allo 0,8%(+0,1%). Il centrodestra raggiunge il 46,5% e sale dell'1,4%, il campo largo senza Azione, invece, è al 45,4% in crescita dello 0,6% (+0,6%).