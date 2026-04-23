Sondaggio Ghisleri a Porta a Porta, exploit di FdI: ecco dove vola Meloni

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo sempre il Partito democratico in testa. La formazione politica guidata da Elly Schlein guadagna lo 0,2% e si colloca così al 22,5%. Subito dopo c'è il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte guadagna mezzo punto percentuale e si piazza quindi al 12,2%. Infine, Alleanza Verdi e Sinistra . Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sono stabili al 6,5%.

Capitolo cosiddetti partiti "minori". Stabile anche Alleanza Verdi al 6,5%, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al 3,6% (+0,2%), Azione è al 3% (-0,2%) e Italia Viva al 2,5% (+0,1%). Infine +Europa è all'1,7% e cede lo 0,2% mentre Noi Moderati è allo 0,8%(+0,1%). Il centrodestra raggiunge il 46,5% e sale dell'1,4%, il campo largo senza Azione, invece, è al 45,4% in crescita dello 0,6% (+0,6%).