Carlos Alcaraz contro Juan Carlos Ferrero? "Ora lo dico io", la frecciata

Carlos Alcaraz si toglie qualche sassolino dalla scarpa. E nel mirino ci finisce Juan Carlos Ferrero, suo ex allenatore. Durante il podcast ufficiale dell’Atp di Madrid, il tennista ammette: "Ora ho voce in capitolo, posso esprimere la mia opinione, prendere decisioni e comunicare di cosa ho bisogno. Adesso dico io quando devo fermarmi o quando è il momento di allenarmi". La frecciata sembra dunque rivolta proprio al coach dal quale si è lasciato diversi mesi, e non in ottimi rapporti. La separazione tra i due è arrivata a fine dicembre 2025. Da quel momento non sono mancati i botta e risposta.
Ora il campione spagnolo è seguito da Samu Lopez, storico vice di Juan Carlos Ferrero. Proprio sul cambiamento, Alcaraz rincara la dose: "In passato la pressione e il nervosismo prendevano il sopravvento. Oggi affronto tutto con più calma, cercando solo di divertirmi in campo. Mi importa solo questo, i risultati arrivano di conseguenza".
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Intanto non manca la preoccupazione sulle condizioni di Alcaraz, apparso alla premiazione dei Laureus World Sports Awards con un vistoso tutore a protezione del polso destro dolorante, che lo aveva costretto al ritiro dopo il primo turno dal torneo di Barcellona. Un problema che lo ha portato a rinunciare anche al Masters 1000 di Madrid. "Preferisco tornare un po' più tardi ma in ottima forma, piuttosto che affrettare i tempi - ha detto il campione di Murcia - Se Dio vuole, ho una lunghissima carriera davanti a me e forzare il rientro al Roland Garros potrebbe seriamente danneggiarmi in futuro. Nei prossimi giorni faremo alcuni esami e poi vedremo come si evolve l'infortunio".