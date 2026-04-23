Carlos Alcaraz contro Juan Carlos Ferrero? "Ora lo dico io", la frecciata

Carlos Alcaraz si toglie qualche sassolino dalla scarpa. E nel mirino ci finisce Juan Carlos Ferrero, suo ex allenatore. Durante il podcast ufficiale dell’Atp di Madrid, il tennista ammette: "Ora ho voce in capitolo, posso esprimere la mia opinione, prendere decisioni e comunicare di cosa ho bisogno. Adesso dico io quando devo fermarmi o quando è il momento di allenarmi". La frecciata sembra dunque rivolta proprio al coach dal quale si è lasciato diversi mesi, e non in ottimi rapporti. La separazione tra i due è arrivata a fine dicembre 2025. Da quel momento non sono mancati i botta e risposta.

Ora il campione spagnolo è seguito da Samu Lopez, storico vice di Juan Carlos Ferrero. Proprio sul cambiamento, Alcaraz rincara la dose: "In passato la pressione e il nervosismo prendevano il sopravvento. Oggi affronto tutto con più calma, cercando solo di divertirmi in campo. Mi importa solo questo, i risultati arrivano di conseguenza".