PARITÀ DI GENERE, ENEL PORTA A CASA UN ALTRO RICONOSCIMENTO

Prosegue con determinazione il percorso di Enel verso le pari opportunità e l’inclusione. Dopo Enel Spa e Enel Italia SpA anche Enel Commercial Italy ha ottenuto la certificazione (UNI PdR 125:2022) sulla parità di genere, un riconoscimento che coinvolge, in particolare, Enel Energia, Enel Sole, Enel X Italia ed Enel X Way Italia e che testimonia, ancora una volta, l’impegno concreto del Gruppo guidato dall’AD Flavio Cattaneo nella promozione di un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso delle diversità.

La certificazione si fonda su indicatori oggettivi e misurabili che analizzano numerosi ambiti strategici: dalla cultura e strategia organizzativa alla governance, dalle politiche aziendali ai processi di gestione delle risorse umane, fino alle opportunità di crescita professionale, all’equità retributiva, alla tutela della genitorialità e alla conciliazione tra vita privata e lavoro. Un traguardo significativo che rappresenta non un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso continuo orientato a costruire un contesto lavorativo sempre più moderno, inclusivo e sostenibile in tutti gli ambiti dell’azienda.

Promuovere la parità di genere, infatti, significa generare valore, favorire l’innovazione e contribuire allo sviluppo sostenibile, con benefici concreti non solo per le persone, ma anche per le comunità e per il sistema economico nel suo complesso. La parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro, infatti, non è soltanto una questione di equità e giustizia sociale: è anche un potente motore di crescita economica. Le aziende che investono in inclusione e diversità rafforzano la propria competitività, grazie alla ricchezza di punti di vista e alla capacità di innovare che nasce da contesti liberi da discriminazioni e pregiudizi.

L’impegno di Enel per ridurre il divario di genere e valorizzare la diversità è il risultato di numerose iniziative avviate nel tempo, nei diversi contesti geografici in cui il Gruppo opera. Iniziative pensate per dare visibilità alle storie di successo, con una crescente attenzione al ruolo e al contributo delle donne, e per creare condizioni concrete affinché il talento possa esprimersi pienamente, senza barriere.

La certificazione ottenuta da Enel Commercial Italy si inserisce in un più ampio percorso verso la parità di genere che già lo scorso anno ha visto Enel Spa e Enel Italia SpA conseguire questo importante risultato, a conferma di una cultura aziendale fondata sul rispetto, sul merito e sulla valorizzazione dell’unicità delle persone. Nel corso degli anni, il Gruppo ha messo in campo azioni tangibili e verificabili per garantire pari opportunità salariali e di carriera, affiancate da politiche a sostegno della genitorialità, pensate per supportare in modo concreto la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, in particolare per le donne.

Un percorso che rafforza la leadership di Enel tra le aziende più impegnate nel superamento del gender gap, una delle grandi sfide del nostro tempo e uno degli obiettivi centrali dell’Agenda Onu per lo Sviluppo Sostenibile.

In questa direzione si inseriscono anche le campagne formative di Enel avviate in Italia e a livello globale, in collaborazione con scuole e università, per favorire l’accesso delle giovani donne alle carriere scientifiche. Iniziative che hanno già coinvolto oltre 10mila ragazze in tutto il mondo. Il progetto in questione, giunto alla sua quinta edizione, ha visto in Italia nell’ultimo anno la partecipazione di oltre 2.000 studentesse delle scuole superiori e di circa 46 professioniste STEM del Gruppo Enel, che hanno condiviso competenze ed esperienze per ispirare le nuove generazioni a intraprendere percorsi professionali in settori ancora caratterizzati da una forte prevalenza maschile. I dati sono stati diffusi in occasione della Giornata mondiale delle donne nella Scienza.