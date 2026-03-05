MFE-MEDIAFOREUROPE: NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL TOP MANAGEMENT IN OTTICA INTERNAZIONALE

Il Consiglio di Amministrazione di MFE-MEDIAFOREUROPE ha deliberato di attribuire al CEO Pier Silvio Berlusconi il ruolo di Chairman e Group Chief Executive Officer. Fedele Confalonieri rimane statutory Chairperson1.

MFE-MEDIAFOREUROPE adotta una nuova organizzazione del top management. La scelta, voluta da Pier Silvio Berlusconi, segna il passaggio da una holding di controllo finanziario a una media company operativa, capace di coordinare e indirizzare direttamente le proprie società in tutti i Paesi, valorizzando le migliori risorse e competenze interne al Gruppo e rafforzando l’innovazione con nuovi presidi organizzativi e manageriali.

Sotto la guida di Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group Chief Executive Officer, la nuova struttura di vertice di MFE-MEDIAFOREUROPE prevede il passaggio da un’organizzazione verticale a una orizzontale per integrare tutte le funzioni di staff nell’ambito della holding:

Pasquale Straziota viene nominato General Counsel e coordinerà tutte le attività legali del Gruppo.

Marco Giordani, Chief Finance e International Business Officer, avrà la responsabilità della supervisione finanziaria e dello sviluppo internazionale del business. Simone Sole viene nominato Chief Financial Officer (CFO).

Stefano Sala, Chief Global Advertising Officer, è a capo della raccolta pubblicitaria in tutti i Paesi in cui opera il Gruppo attraverso la società MFE Advertising.

Niccolò Querci, Chief Operating e Human Resources Officer, avrà la responsabilità per tutto il Gruppo di Organizzazione, Risorse Umane, Tecnologie, Procurement e Operations.

Gina Nieri, Chief Institutional Affairs Officer, rappresenta MFE in tutti i contesti istituzionali e regolamentari internazionali.



Mauro Crippa, Chief Corporate Communication Officer, sarà responsabile per tutto il Gruppo della comunicazione corporate e dei rapporti con i media.

MFE-MEDIAFOREUROPE costituirà anche diverse strutture dedicate a nuove aree di attenzione e di lavoro. La prima a nascere sarà dedicata allo sviluppo e al coordinamento delle innovazioni legate alle piattaforme digitali e all’Intelligenza Artificiale.

Questa direzione farà leva sulle competenze già presenti nella sede di Monaco di ProSiebenSat.1, a beneficio di tutto il Gruppo. Affidata a Dirk Voigtländer, Digital Innovation Strategy rafforzerà il posizionamento di MFE in un contesto digitale sempre più competitivo.

Non solo nuove tecnologie: particolare rilevanza sarà prestata anche al mondo dei dati.

In quest’ottica, nell’ambito del Marketing Strategico, Federico di Chio sarà nominato Data and Media Currency Director, con l’obiettivo di misurare e analizzare tutti i dati relativi ai risultati editoriali e alle proposte commerciali, sia sulla televisione lineare sia su tutti i mezzi digitali.

Dichiarazione di Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group CEO di MFE-MEDIAFOREUROPE: «Questa nuova organizzazione renderà il gruppo integrato a livello internazionale. Così potremo agire concretamente per essere sempre più efficaci ed efficienti.

La struttura cambia nella sostanza: le funzioni di vertice da ora opereranno con una responsabilità di Gruppo, su tutti i mercati in cui siamo presenti.

È un assetto che valorizza consapevolmente le risorse e le competenze interne, lasciando allo stesso tempo spazio a nuove professionalità e rafforzando MFE per operare in modo sempre più solido e competitivo in Europa».