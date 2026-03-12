IMOLA PRONTA AD ACCOGLIERE LA FIA WEC 6 HOURS OF IMOLA 2026. 14 CASE COSTRUTTRICI AL VIA. L’AUTODROMO CONFERMA IL PROPRIO RUOLO CENTRALE NEL MONDIALE ENDURANCE

L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere la gara FIA (Federation Internationale de l’Automobile) WEC (World Endurance Championship) 6 Hours of Imola 2026, in programma dal 17 al 19 aprile. Round di apertura del FIA World Endurance Championship dopo il rinvio della gara del Qatar, ospiterà anche il Prologo.

Per il terzo anno consecutivo, il circuito di Imola accoglie una delle competizioni di maggiore rilievo del panorama endurance internazionale, confermando il proprio posizionamento nel calendario iridato e la capacità organizzativa maturata nelle precedenti edizioni.

L’edizione 2026 vedrà al via 14 Case costruttrici impegnate nelle categorie Hypercar e LMGT3, in un contesto tecnico e sportivo tra i più competitivi degli ultimi anni. L’Autodromo si prepara ad accogliere team e piloti provenienti da tutto il mondo, con un’attenzione particolare alla presenza di Ferrari, attesa protagonista davanti al pubblico di casa.

L’impegno dell’Autodromo non si limita all’organizzazione sportiva, ma si estende alla costruzione di un evento capace di coinvolgere il territorio e offrire un’esperienza completa agli spettatori. All’interno del circuito sarà allestita una Fan zone con attività di intrattenimento, aree dedicate al pubblico e proposte food, pensata per accompagnare gli appassionati durante l’intero fine settimana di gara. Il sabato sera il palco sarà animato dalla Special Guest dell'evento Martin Solveig, uno dei DJ e producer francesi più iconici della scena internazionale, protagonista dei principali club e festival del mondo con il suo inconfondibile sound house ed elettronico. Artista globale e autore di hit planetarie come “Hello”, incarna perfettamente l’incontro tra musica, moda e lifestyle contemporaneo, con un’energia e uno stile che richiamano il dinamismo e l’adrenalina del mondo del motorsport.

Il legame con la città di Imola rappresenta poi un elemento centrale del progetto. Giovedì pomeriggio, nel centro storico, è in programma la presentazione ufficiale dei piloti, appuntamento ormai consolidato che consente al pubblico di incontrare i protagonisti del Mondiale Endurance e che rafforza la sinergia tra circuito e territorio. Inoltre, dal venerdì alla domenica tornerà l’Imola Fan City Experience, che nei giorni della manifestazione offrirà un palinsesto di eventi pensato per coinvolgere tifosi, famiglie, cittadini e visitatori.

Degustazioni, dj set, concerti, spettacoli, talk, musei, installazioni artistiche, simulatori di guida, attività per bambini, esposizioni dedicate alla storia del motorsport e ai grandi campioni del passato, mostre fotografiche, show car e modelli storici in esposizione, tour guidati tematici tra motori e cultura, laboratori didattici, aperture straordinarie di luoghi della città, performance itineranti, artigianato locale, mercatini tematici, presentazioni di libri, incontri con piloti e figure del mondo motorsport, spazi esperienziali targati Motor Valley, e ancora molto altro. Al centro, le eccellenze italiane: il Made in Italy in tutte le sue forme – food, fashion, artigianato, motori, cultura – sarà il filo conduttore della Imola Fan City Experience, rendendo omaggio non solo al WEC, ma anche all’identità profonda del territorio.

La gara FIA WEC 6 Hours of Imola rientra inoltre tra gli eventi ufficiali della Giornata Nazionale del Made in Italy del 15 aprile, riconoscimento che valorizza il ruolo dell’Autodromo quale luogo simbolo dell’eccellenza italiana nel motorsport e nell’industria automobilistica.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che, per non perdere lo spettacolo della FIA WEC 6 Hours of Imola, i biglietti sono disponibili su Ticketone e presso i punti vendita autorizzati.

Per presentare la 6 Hours of Imola si è svolta questa mattina, nella cornice della Rinascente Milano Piazza Duomo, location iconica del Made in Italy e del lifestyle italiano, una conferenza stampa alla quale sono intervenuti Frederic Lequien (FIA WEC CEO), Geronimo La Russa (Presidente ACI), Roberta Frisoni (Assessora Turismo, Commercio, Sport Regione Emilia-Romagna), Antonello Coletta (Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti), Marco Panieri (Sindaco di Imola) e Pietro Benvenuti (Direttore Generale Autodromo Imola). In occasione della conferenza è inoltre giunto un videomessaggio del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, mentre a portare i saluti della Regione Lombardia è stata Federica Picchi, sottosegretaria allo Sport e ai Giovani. A fare gli onori di casa Silvano Garro, Sales & HR Director di Rinascente. Una scelta che conferma la volontà dell’Autodromo di promuovere la 6 Hours of Imola anche al di fuori del contesto strettamente sportivo, valorizzando il dialogo tra sport, industria e sistema Paese.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche i piloti del Proton Competition Giammarco Levorato e Stefano Gattuso, tutti al via della categoria LMGT3. Presenti anche il Colonnello Nicola Perrone, Comandante Militare Esercito Emilia-Romagna; il Colonnello Marco Silenzi, Capo di Stato Maggiore del Comando Militare Esercito Emilia-Romagna; e il Maggiore Flavio Giacomelli, Ufficiale addetto alla pubblica informazione e comunicazione del CME.

L’Esercito Italiano parteciperà al FIA World Endurance Championship 2026 di Imola con personale e mezzi rappresentativi delle proprie capacità operative. L’attività sarà coordinata dal Comando Militare Esercito Emilia-Romagna, con sede a Bologna, guidato dal Colonnello Nicola Perrone, oggi presente insieme al Capo di Stato Maggiore del Comando, Colonnello Marco Silenzi.

Frederic Lequien (CEO FIA WEC): “Innanzitutto desidero ringraziare il Sindaco Marco Panieri per il supporto incondizionato dimostrato dalla città di Imola, soprattutto in circostanze così particolari e inaspettate. Desidero inoltre ringraziare Pietro Benvenuti, Direttore Generale dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Fin dal nostro primo arrivo qui nel 2024, per il FIA World Endurance Championship è motivo di grande orgoglio correre su un circuito così leggendario e ricco di storia, amato sia dai concorrenti sia dai tifosi. Allo stesso modo, desidero esprimere ancora una volta la mia gratitudine alla splendida Regione Emilia-Romagna, dove il prossimo mese non vediamo l’ora di disputare un’altra entusiasmante gara di sei ore, che darà il via a quella che tutti ci aspettiamo sarà una straordinaria stagione di competizioni di altissimo livello!”.

Geronimo La Russa (Presidente ACI): “L'appuntamento con il WEC a Imola conferma l'eccellenza italiana nel motorismo mondiale ed attesta il grande appeal tecnico e sportivo dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Il cuore di ognuno di noi batte forte per la Ferrari: al team di Maranello e a tutti gli italiani in gara rivolgo il più sentito 'in bocca al lupo' per una stagione entusiasmante e vincente”.

Federica Picchi (Sottosegretaria allo Sport e ai Giovani Regione Lombardia): “La 6 Hours of Imola ribadisce la capacità dell’Italia di essere protagonista sulla scena dei grandi eventi automobilistici internazionali. Gli autodromi di Monza e Imola sono due circuiti simbolo della passione motoristica italiana e mondiale, legati ai successi della Ferrari e del Gran Premio d’Italia. In questi luoghi si concretizza la cultura dell’automobile Made in Italy che affonda le sue radici nella storia industriale e sportiva della Lombardia e dell’Emilia Romagna di Enzo Ferrari. Una cultura che, anche grazie all'impegno di ACI, continua a rappresentare un patrimonio condiviso, capace di generare attrattività, economia e un autentico orgoglio nazionale”.

Roberta Frisoni (Assessora Turismo, Commercio, Sport Regione Emilia-Romagna): “Il ritorno della FIA WEC 6 Hours of Imola all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari quest’anno assume un rilievo particolare, perché sarà, per l’attuale situazione internazionale, l’evento di apertura del mondiale. Questo a causa del rinvio della partenza del Mondiale di endurance di automobilismo che avrebbe dovuto disputarsi in Qatar. Per l’Emilia-Romagna rappresenta un appuntamento di grande rilievo nel calendario sportivo regionale e internazionale. Parliamo di un evento che consolida il posizionamento di Imola nel circuito mondiale dell’endurance, rafforzando l’identità di un territorio che fa dell’automotive, dell’innovazione e della passione sportiva un tratto distintivo riconosciuto a livello globale. La presenza di 14 Case costruttrici e dei principali protagonisti delle categorie Hypercar e Lmgt3 conferma il valore tecnico e competitivo della manifestazione, capace di integrare sport e promozione territoriale, grazie al coinvolgimento del centro storico, alle attività della Fan zone e all’inserimento tra gli appuntamenti ufficiali della Giornata Nazionale del Made in Italy. È questa la direzione che, come Regione, sosteniamo con convinzione: grandi eventi di qualità, strutturati, che producono valore duraturo, attraggono pubblico internazionale e contribuiscono a rafforzare l’immagine dell’Emilia-Romagna come destinazione di eccellenza per il turismo sportivo”.

Antonello Coletta (Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti): “Il prossimo mese torneremo in pista con le 499P in una stagione del FIA WEC che si aprirà, eccezionalmente, su un tracciato legato a doppio filo alla storia del Cavallino Rampante, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Riprendere l’azione in Italia, davanti ai tantissimi tifosi che supporteranno la Ferrari, sarà una grande emozione e, al contempo, un motivo in più per fare del nostro meglio per regalare al pubblico un fine settimana memorabile. Torniamo sotto i riflettori da campioni del mondo in carica, ma siamo consapevoli che le sfide che ci attendono saranno difficili, in un campionato altamente competitivo nel quale diversi avversari si ripresentano al via con grandi ambizioni. La nostra missione sarà quella di fare tutto al meglio, gara dopo gara, con l’obiettivo di difendere la leadership ottenuta nel 2025”.

Silvano Garro (Sales & HR Director Rinascente): "Nella visione di Rinascente, il Department Store è molto più di un luogo di shopping: la nostra funzione nei territori in cui siamo presenti è anche di partecipare attivamente alla vita delle città ed essere promotori delle iniziative che portano valore sociale e culturale. In quest'ottica, Rinascente è da sempre in prima linea nel supportare il mondo dello sport. La partnership con l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, luogo iconico e polifunzionale situato nel cuore della Motor Valley, consolida questa missione. L’ Autodromo di Imola è uno dei simboli del nostro Paese nel mondo: con questa partnership virtuosa, ancora una volta Rinascente incarna il concetto di essere una Media Company capace di offrire esperienze uniche e non convenzionali”.

Marco Panieri (Sindaco di Imola): “L’arrivo per il terzo anno consecutivo del FIA WEC a Imola conferma una collaborazione che cresce e si rafforza, con l’obiettivo di costruire un percorso di lungo periodo. Per Imola è un riconoscimento importante e una responsabilità: continuare a investire per migliorare il circuito e l’esperienza di chi partecipa. Il circuito sta portando avanti un piano di investimenti significativo: dalle tribune agli accessi, fino alla nuova casa degli eventi nel cuore della curva Tosa e all’avvio dei lavori per la sopraelevazione del corpo box. Interventi importanti che rafforzano ulteriormente la qualità e la competitività dell’impianto. Un risultato reso possibile da un grande lavoro di squadra. Desidero ringraziare la Regione Emilia-Romagna per la collaborazione costante nella costruzione di un calendario internazionale di grande valore, di cui il WEC rappresenta un tassello strategico per tutta la regione e per il Paese. Un ringraziamento va anche al Dipartimento per lo Sport del Governo, all’ACI e a tutti i soggetti che continuano a credere in Imola come asset del Made in Italy e della Motor Valley a livello globale. Il 14 aprile, alla luce del contesto internazionale che auspichiamo possa stabilizzarsi, Imola ospiterà anche le prove collettive di inizio stagione. Tornerà inoltre l’Imola Fan City Experience nel centro storico, insieme alla Fan Zone all’interno del circuito: iniziative che nelle scorse edizioni hanno portato decine di migliaia di persone a vivere la città tra eventi, cultura e motori. L’obiettivo è che chi arriva per la gara possa conoscere e vivere pienamente Imola e il suo territorio. Ringrazio Frederic Lequienne, CEO FIA WEC, per il rapporto di fiducia e collaborazione costruito in questi anni, così come l’Esercito Italiano, i partner e gli sponsor che contribuiranno alla riuscita dell’evento. Un ringraziamento anche alla Rinascente per l’ospitalità in questa prestigiosa cornice, al Sindaco di Milano Giuseppe Sala e alla Sottosegretaria della Regione Lombardia Federica Picchi per la loro presenza. È anche attraverso queste sinergie che continuiamo a promuovere la Motor Valley e il Made in Italy nel mondo”.

Pietro Benvenuti (Direttore Generale Autodromo Imola): “Per l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari la FIA WEC 6 Hours of Imola rappresenta un appuntamento strategico e identitario. È una gara che cresce di anno in anno e che ci permette di rafforzare il rapporto con il territorio, con la città e con un pubblico sempre più internazionale. Vogliamo che chi arriva a Imola viva un’esperienza completa, che parta dal circuito e si estenda alla città, grazie a momenti come la presentazione dei piloti nel centro storico e alle iniziative presenti nella Fan zone. La presentazione alla Rinascente di Milano è un’occasione per raccontare, anche a chi di motori non si intende, il valore dell’Autodromo le sue potenzialità per ospitare eventi diversi (convegni, mostre, concerti) che trovano la loro espressione in un unico evento come la 6 Hours of Imola, in un luogo simbolo dell’eccellenza italiana. Siamo pronti ad accogliere team, piloti e tifosi per un’edizione che unisce sport, territorio e visione internazionale”.