Assosomm partner del “Giro d’Italia del Made in Italy”: a Napoli una giornata dedicata ai giovani, alle competenze e al futuro del lavoro

Assosomm, Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, è Partner della prima tappa del Giro d’Italia del Made in Italy, l’iniziativa itinerante promossa da Fondazione Imprese e Competenze, in collaborazione con La Casa del Made in Italy e con l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy.

L’evento, ospitato presso la Stazione Marittima di Napoli, mette al centro studenti, imprese e istituzioni, con l’obiettivo di valorizzare le competenze che rendono il Made in Italy un patrimonio distintivo e competitivo a livello internazionale.

Come partner dell’iniziativa, Assosomm svolgerà attività dedicate all’orientamento e all’accompagnamento al lavoro:

Colloqui informativi sul Made in Italy e sul mercato del lavoro, prenotabili dagli studenti tramite QR code.

Laboratorio “Costruisci il tuo posto nel Made in Italy”, curato da Soraya Zanella, Segretario Generale Assosomm, insieme a Fabiana Bonato, esperta di orientamento e politiche attive.

Partecipazione al confronto pomeridiano sui temi cruciali del talento, dell’aggiornamento professionale e del mismatch competenze–impresa.

La presenza di numerose Agenzie per il Lavoro associate ad Assosomm rappresenta un tassello importante nella costruzione di un ecosistema che unisce scuola, imprese e territori, rafforzando l’orientamento dei giovani verso percorsi formativi e professionali capaci di sostenere le filiere del Made in Italy.

Nel corso della 1ª Tavola Rotonda “Giovani competenze per il Made in Italy”, interverrà Marcello Capuozzo, HR Business Developer dell'Agenzia per il lavoro Openjobmetis SpA, portando la prospettiva delle Agenzie per il Lavoro rispetto a:

evoluzione dei fabbisogni professionali delle imprese italiane;

importanza del modello tecnico-professionale e dell’ITS Academy;

necessità di competenze manageriali e trasversali come leva per la competitività delle filiere produttive;

centralità dei servizi di incontro domanda–offerta nella transizione scuola-lavoro.

Il Giro d’Italia del Made in Italy nasce per connettere studenti, imprese e territori, con l’obiettivo di trasformare il “saper fare” italiano in un patrimonio di competenze certificato e spendibile anche a livello internazionale. La tappa di Napoli inaugura un percorso che attraverserà il Paese portando al centro del dibattito pubblico temi come:

competenze strategiche per il Made in Italy;

orientamento e alta formazione;

rapporto tra eccellenze produttive, innovazione e capitale umano.

Saranno presenti le seguenti Agenzie per il Lavoro Associate ad Assosomm: Asten SpA, Attal Group SpA, Humangest SpA, Nuove Frontiere Lavoro SpA, Openjobmetis SpA, Osmosi SpA, Tempi Moderni SpA, Wintime SpA, Work in Progress Srl.

La prossima tappa è già programmata per il 17 aprile presso la Camera di Commercio di Milano.