MICHELE INZAGHI: LA SUA RICERCA DEL “SORRISO MAGNETICO” PRESENTATA A MONTECITORIO: E’ LUI L’AMBASCIATORE DELL’INNOVAZIONE DIGITALE AL SERVIZIO DELL’ODONTOIATRIA

Esiste una frontiera dell’odontoiatria estetica che pochi conoscono, ma che sta silenziosamente cambiando il modo in cui le persone si avvicinano alla cura del sorriso. Si chiama smile design digitale applicato al bonding, e consiste nella possibilità di pianificare ogni singolo millimetro della ricostruzione in resina composita attraverso strumenti digitali avanzati, prima di toccare il dente. Ad applicare questa metodologia con precisione e visione è il dottor Michele Inzaghi, specialista in estetica dentale, designer certificato DSD (Digital Smile Design) e autore del bestseller “Il Sorriso Magnetico”.

Il bonding dentale — la tecnica che prevede l’applicazione di resine composite direttamente sul dente — è noto per la sua versatility e conservatività. Ma c’è un aspetto che spesso rimane in secondo piano: la sua capacità, se correttamente pianificata, di trasformare un sorriso in modo radicale. Chiudere una diastema, ridisegnare i margini dentali usurati dal tempo o dal bruxismo, correggere proporzioni squilibrate tra elementi contigui: il bonding, nelle mani di un esperto in smile design, può raggiungere risultati che si avvicinano a quelli delle faccette ceramiche, mantenendo però intatta la struttura biologica del dente.

«Progettare un bonding oggi non è più un atto empirico. È un processo architettonico», afferma il dottor Inzaghi. «Prima costruiamo il sorriso nello spazio digitale, poi lo trasferiamo sul paziente con una precisione che era impensabile fino a qualche anno fa.»

Il fulcro di questa evoluzione è il Digital Smile Design: una metodologia che analizza il sorriso del paziente attraverso fotografie, video, scansioni intraorali tridimensionali e algoritmi che misurano proporzioni, simmetrie e dinamiche labiali. A partire da questi dati, viene costruita una simulazione tridimensionale del risultato finale — reale, dettagliata, personalizzata — che il paziente può osservare, discutere e approvare prima che inizi qualsiasi trattamento.

Il progetto digitale viene poi tradotto in un mockup fisico, una sorta di “prova” in bocca realizzata con materiale temporaneo, che permette al paziente di vivere letteralmente il suo nuovo sorriso prima di procedere con quello definitivo. Questo approccio elimina una delle paure più radicate nell’ambito dell’estetica dentale: non sapere come ci si apparirà dopo. La visualizzazione anticipata trasforma un atto di fiducia cieca in una scelta consapevole e partecipata.

Inzaghi ha sviluppato questo metodo nel corso di anni di pratica avanzata, arricchita da un Master in Odontoiatria Digitale ed Estetica conseguito presso l’Università dell’Insubria e da sette anni di direzione sanitaria in ambito ospedaliero a Humanitas Mater Domini. Il suo studio MySmile di Settimo Milanese è attrezzato con tecnologie di ultima generazione — scanner intraorali, software di progettazione, strumenti CAD/CAM — che rendono possibile l’intero flusso digitale dall’analisi alla realizzazione.

A cambiare non è solo la tecnica, ma la relazione tra medico e paziente. Il bonding digitale non è un trattamento che accade al paziente: è un trattamento che si costruisce insieme, dove la persona porta la propria storia, le proprie aspettative, la propria idea di bellezza, e il clinico le trasforma in forma, luce e materia.

Per molti, la scoperta che il proprio sorriso può essere radicalmente migliorato — senza frese, corone o faccette ceramiche — è già una piccola rivoluzione. Sapere come sarà quell’esito prima ancora di sedersi sulla poltrona lo è ancora di più.