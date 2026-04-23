La Conferenza Internazionale FE.N-CO: il ruolo strategico dell'Italia

Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 09.30, presso il Circolo degli Affari Esteri di Roma, si svolgerà la Conferenza Internazionale FE.N.CO. – E.F.C.A.C., appuntamento di alto profilo istituzionale e diplomatico che vedrà l’Italia protagonista nel suo ruolo strategico di ponte tra Europa, Mediterraneo ed Africa.

Nel corso della conferenza si svolgerà anche l’Assemblea Internazionale E.F.C.A.C., introdotta dal Presidente Jean Jacques Haus, momento di confronto tra rappresentanti del mondo diplomatico europeo e internazionale, con la partecipazione di numerosi Consoli provenienti da tutta Europa.

L’iniziativa, organizzata dalla FE.N.CO. (Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia) con il Presidente Ambasciatore Luigi Mattiolo ed il Coordinatore Nazionale, l’Avv. Gennaro Famiglietti (Console Generale di Bulgaria), che unitamente ai componenti del consiglio direttivo del sodalizio, hanno lavorato per organizzare a Roma un appuntamento di altissimo livello istituzionale ed internazionale e per realizzare un momento di straordinario valore per approfondire il dialogo sulla diplomazia ed il ruolo dell'Europa in questa delicata fase storica.

Saranno presenti, tra gli altri, l’On.le Lorenzo Cesa, Presidente Delegazione Italiana presso l’Assemblea Parlamentare Nato, l’Ambasciatrice Maria Assunta Accili, Presidente del Circolo degli Esteri e S.E. Ambasciatore Bruno Antonio Pasquino, Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.

La sessione di lavoro vedrà inoltre la partecipazione di rappresentanti FE.N.CO., EFCAC, oltre trenta Ambasciatori e delegazioni diplomatiche, confermando Roma come crocevia privilegiato del dialogo internazionale ed in particolare l’Italia quale ponte diplomatico con i paesi del Mediterraneo ed i paesi Africani.

Momento centrale della conferenza sarà la riflessione sul tema:

“La crisi del Diritto Internazionale: quale ruolo per la Diplomazia?”

ospite d’onore il Presidente Sen. Pier Ferdinando Casini, moderato dal direttore Stefano Folli con intervento di vari ambasciatori ed autorità diplomatiche.

Le conclusioni saranno affidate a S.E. Ambasciatore Bruno Antonio Pasquino.

«Grande attesa per questa Conferenza che vedrà una straordinaria partecipazione, per numero e prestigio, di rappresentanti diplomatici europei che hanno scelto Roma come luogo di confronto» – ha dichiarato Famiglietti. «La presenza delle rappresentanze diplomatiche di Ucraina e Libano rafforza il senso di responsabilità verso Paesi segnati da conflitti. Eventi come questo rappresentano un momento cruciale per il rafforzamento della diplomazia europea e per il ruolo centrale dell’Italia nello scenario internazionale».