ONLY WINE, il Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine

In un meraviglioso pomeriggio di sole a Città di Castello, in provincia di Perugia, nel weekend della Festa del 25 aprile, si è aperta la tredicesima edizione del Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine ONLY WINE, con il tradizionale taglio del nastro che, davanti a un pubblico da subito numerosissimo, ha dato il via alla tre giorni dedicata alla cultura enologica, alle degustazioni e agli incontri con produttori nazionali e internazionali.

L’inaugurazione, avvenuta alla presenza delle istituzioni cittadine, dei rappresentanti del mondo del vino e di numerosi appassionati, segna l’inizio di un calendario ricco di eventi pensati per valorizzare le eccellenze e le novità delle nuove leve del settore. La manifestazione, che gode del Patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, della Regione Umbria, del GAL Alta Umbria e del Comune di Città di Castello, ha preso il via alla presenza del sindaco Luca Secondi, dell’assessora al Turismo Letizia Guerri, dell’europarlamentare Camilla Laureti, del Presidente del Gal Alta Umbria Mirco Rinaldi, del Presidente del Consorzio ProCentro Flavio Benni e, naturalmente, del suo ideatore e fondatore Andrea Castellani, al cui fianco c’erano Francesco Saverio Russo, selezionatore delle cantine di Only Wine, Pietro Marchi, presidente AIS Umbria e Tiziana Croci, delegata AIS di Città di Castello.

Tra i banchi di assaggio la manifestazione già in questa prima giornata ha confermato la sua unicità, offrendo un dialogo vivo tra tradizione territoriale e slancio innovativo in uno scenario che unisce il fascino rinascimentale della città e l’eco dell’arte contemporanea di Alberto Burri.